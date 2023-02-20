Три иностранные винтовки, которые приближают победу ВСУ: чем они отличаются (видео)

Дальность стрельбы у трех винтовок одинаковая, однако нюансы отличаются

Партнёры и союзники Украины передают нашим войскам не только крупную бронированную боевую технику, но и штурмовые винтовки, которые несут смерть оккупантам. О части передач сообщается официально, а часть моделей аналитики замечают уже в руках украинских военных.

"Телеграф" сравнил три боевые винтовки, замеченные у украинских войск после вторжения россии. Речь о Heckler & Koch G3, FN FAL и Beretta ARX-200. Больше всего информации имеется о происхождении Heckler & Koch G3.

Их в количестве не менее 1000 единиц отправила Португалия в рамках военной помощи Украине. Эта боевая винтовка была разработана в Германии более полувека назад.

Калибр — 7,62×51 мм НАТО,

Масса — 4,38/4,7 кг (G3A3/G3A4),

Длина — 1025 мм (из которых ствол — 450 мм),

Скорострельность — 500–600 выстр/мин,

Начальная скорость — 800 м/с,

Эффективная дальность стрельбы — с оптическим прицелом 600 метров.

FN FAL в 2022 году Украине поставила Бельгия. Количество неизвестно. Винтовка также была разработана в 1950-х, бельгийского производства. Скорострельность и начальная скорость у нее выше, чем у предыдущей.

Калибр — 7,62×51 мм НАТО,

масса — 4,3 кг,

Длина ствола — 533 мм,

Скорострельность — 650–700 выстр/мин,

Начальная скорость — 840 м/с,

Эффективная дальность стрельбы — 600 м.

Как итальянская модульная штурмовая винтовка Beretta ARX-200 попала в Украину, точно не известно. Она самая "молодая" из этого ряда — первая версия ARX-160 была представлена в 2008 году, а 200-й вариант в 2015-м. Она более компактная, легкая и выдает бо́льшую начальную скорость при выстреле.

Калибр — 5,56×45 мм НАТО/7,62×39 мм,

масса — 3/3,1 кг (ствол 304/406 мм),

Длина с выдвинутым прикладом — 813 мм/914 мм (ствол 304/406 мм),

Скорострельность — 600–650 выстр/мин,

Начальная скорость — 920 м/с,

Эффективная дальность стрельбы — до 600 м.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ЕС считают первой задачей вооружение украинских военных и их подготовку. Западное оружие и обученные им пользоваться военные то, что нужно Украине для успешного контрнаступления.