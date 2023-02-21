Итальянские истребители AMX для Украины: в чем их плюсы и минусы

Самолет может помочь ВСУ, благо оружие для него у Украины уже есть

Наряду с формированием "танковой коалиции" все больше стран заявляют о готовности предоставить Украине самолеты, правда, в основном с разными условиями. Одной из таких стран оказалась Италия, готовая передать ВСУ пять истребителей Tornado и AMX, но при условии, что компанию Риму составят и другие государства.

По словам украинского военного эксперта и историка Андрея Харука, один из типов предлагаемых самолетов – AMX, имеющий свои плюсы и минусы.

Основной негатив, по словам эксперта, дает низкая живучесть истребителя. Выпущенная в 1980-х годах воздушная боевая машина не имеет брони, летает на одном двигателе, что при выходе его из строя ведет к уничтожению истребителя. Также он имеет довольно низкую скорость (около 1150 км/ч) и сравнительно небольшую боевую нагрузку – (около 3800 кг).

Но при этом он имеет и ряд преимуществ. Например, довольно неплохое оружие – 20 мм пушка с 350 снарядами (F-16 вооружен орудием того же калибра, но имеет 500 снарядов), но главное – он полностью совместим с современными высокоточными системами вооружения, которые использовал на Балканах в 1990-х и Афганистане. Более того, именно в бою АМХ не раз показывали свою эффективность.

Так, в 1999-м году на Балканах АМХ совершили 252 боевых вылета, применяя по наземным целям крылатые авиационные бомбы (КАБ) и обычные авиабомбы, потеряв всего один самолет.

"С ноября 2009 по май 2014 четверка АМХ действовала в Афганистане. Здесь АМХ налетали 9000 часов. Они осуществляли разведку и наносили удары по наземным целям, используя разведывательные контейнеры "ResseLight", прицельные "Lightning III" и КАБ с лазерной наводкой "Lizard". В 2011 г. АМХ участвовали в операции в Ливии, а в июне 2016 г. звено таких самолетов прибыло в Кувейт для участия в операции "Ингерент Ризолв" и использовались как разведчики", — пишет о богатом боевом опыте АМХ эксперт.

В 2007-2010 гг. 52 итальянских самолета прошли модернизацию, получив индикаторы кабин, совместимые с очками ночного видения, спутниковую навигационную систему GPS, новое устройство распознавания "свой-чужой" и новую радиостанцию.

Кроме того, в состав оборудования АМХ ввели подвесной прицельный контейнер "Lightning" (израильского производства), а арсенал вооружения расширили за счет КАБ GBU-31/32 JDAM (американских) и LGB "Lizard" (израильских).

Кстати, американские авиационные бомбы уже вошли в список помощи США Украине в качестве составной части боеприпаса GLSDB, который можно запускать с РСЗО HIMARS на дальность до 150 км.