Украинский экспериментальный БТР уже на передовой: что известно о "Хорунжем" (видео)

На фронте используют и экспериментальную технику

На фронте Украина использует не только переданную союзниками технику, но и собственные разработки. Так, на передовой был замечен опытный бронетранспортер "Хорунжий".

Об этом сообщает Милитарный. БТР-60М "Хорунжий" проходил испытания и не был поставлен на эксплуатацию ВСУ на февраль 2022 года, в то же время у замеченного БТР есть несколько отличий от опытной модели.

У машины бронированная защита для смотрового окна водителя, есть отличия в строении корпуса от предыдущей версии, а также нет камер обзора механика-водителя по периметру. В то же время у бронетранспортера открыта пулеметная турель для стрелка. Выдвигается версия, что модель была модифицирована позже или сделана по отдельности, но не представлена публично.

БТР-60М "Хорунжий" представляет собой очень модифицированную версию советского БТР-60ПБ. От него у украинской машины есть ходовая часть. Корпус "Хорунжого" сделан из современной бронестали, у него повышен уровень пулестойкости в передней и боковой проекциях – выдерживает выстрел из винтовки или АКМ с 10 метров. Десантное отделение тоже стало более просторным, а узлы БТР расположены по-другому. Демонстрировали "Хорунжий" в 2021 году на выставке в Киеве.

БТР "Хорунжий" также может являться платформой для машины огневой поддержки, санитарной машины и т.д. Максимальная скорость шоссе – 100 км/ч, на плаву – 10 км/ч. Запас хода – 750 км. В "Хорунжего" дизельный двигатель Deutz, климатическая и вентсистема, коробка-автомат и система кругового обзора. Испытания также проводились с боевым модулем из Турции SARP KPVT, оснащенным 14,5 мм пулеметом и тепловизионным прицелом.

Ранее "Телеграф" сообщаю, что в Украину прибыли первые танки Leopard 2. Они будут более полезны для Украины, чем другие модели, поставляемые союзниками.