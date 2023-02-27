Специально для ВСУ: одна из стран НАТО возобновляет производство популярных снарядов

Производство простаивало с окончания холодной войны

Несмотря на усилия стран-партнеров и самой Украины, наша страна продолжает испытывать "снарядный голод". Боеприпасов не хватает, прежде всего, для орудий советского образца, которые составляют основу украинской армии.

В Болгарии решили помочь — запускают завод по производству боеприпасов, простаивавший 35 лет. Об этом сообщает The New York Times.

В городе Костенец боеприпасный завод Terem — одно из крупнейших предприятий, простаивавшее с 1988 года. Сборочные линии заработают в скором времени — здесь будут производить 122 мм снаряды для Украины. На заводе в Костенце в январе открыли новую производственную линию. Работа опасная — наполнять взрывчаткой снаряды. Также боеприпасы производят и в Сопоте. Большая часть рабочих города работает на местной оружейной фабрике.

122 мм снаряды используются для артиллерии. Ими стреляют такие гаубицы, как Д-30 и САУ "Гвоздика 2С1". По данным производителя, 122 мм осколочно-фугасный снаряд будут делать по-новому, методом нагнетания взрывчатого вещества в корпус гранаты с применением высокоэффективных технологий. У таких снарядов начальная скорость около 690 м/с, а максимальная дальность 15300 метров

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Болгария хоть и не оглашала публично про свою помощь, оказала Киеву существенную поддержку в начале вторжения. Они могли поставлять Украине до трети от общего объема боеприпасов и 40% топлива в период с апреля по август.