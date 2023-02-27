Удар по самолету-разведчику под Минском: безопасность для Киева или катастрофа для россиян

Потеря самолета наносит оккупантам сразу двойной удар

При взрыве и последовавшем за ним пожаре в воскресенье, 26 февраля, на аэродроме Мачулищи под Минском был поврежден российский самолет дальней радиолокационной разведки (ДРЛО) Ил-76 А-50У.

Как утверждает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Telegram, атаку совершили белорусские партизаны с помощью дронов, так что у борта А-50У с регистрационным номером RF-50608 повреждены передняя и центральная части самолета, авионика и радиолокационная антенна.

По некоторым сведениям, повреждения настолько велики, что самолет может оказаться уже непригодным к дальнейшей эксплуатации, что нанесет оккупантам серьезные материальный потери (стоимость А-50 составляет 330 млн долларов) и сделает жизнь украинцев чуть безопаснее.

Хотя основной задачей комплекса А-50 является дальняя радиолокационная разведка и выявление наземных и воздушных целей на расстоянии от 200 до 800 км, самолет может использоваться и для других целей. Прежде всего, для корректировки и наведения ракет и самолетов, вооруженных ракетами.

Прежде всего, речь идет об истребителях МиГ-31К, способных нести гиперзвуковую ракету "Кинжал" и тоже базирующихся на аэродроме Мачулищи, с которыми уже происходили различные ЧП.

Поскольку А-50 способен "видеть" крылатые ракеты на дальности до 800 км, он может передавать данные об их полете и окружающей обстановке, что позволяет корректировать траекторию или, например, отменить пуск, если удастся засечь на пути полета ракеты украинский ЗРК.

Все это делает пуски ракет из Беларуси куда более точными и надежными, чем без самолетов ДРЛО. А возможность просматривать пространство почти на всю глубину Украины, позволяет увидеть цели и предвидеть опасности для пуска ракет на большей части нашей страны.

Так, расстояние от Мачулищ до Киева составляет порядка 400 км, до Львова – немногим более 500 км, на пределе дальности работы локаторов находятся разве что областные центры юга Украины – Одесса, Херсон и Николаев.

То есть, работа комплекса А-50 в воздухе над Беларусью позволяла оккупантам наносить довольно точные ракетные удары по большей части территории Украины, а его повреждение позволило сорвать планы россиян по организации очередной ракетной атаки. Это тем более ценно, что всего таких самолетов у оккупантов оценивается примерно в десяток единиц, а значит потеря даже одного из них — настоящая катастрофа для россиян.