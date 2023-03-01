Оккупанты нашли "оружие" против Leopard 2: ему уже полвека

Новейшие танки оккупанты грозят уничтожать оружием полувековой давности

Украинские военные получили первые танки Leopard 2 и и готовятся применить их против врага, в ответ оккупанты продолжают искать оружие против западной бронетехники. Теперь на эту роль претендуют ПТРК "Конкурс", принятые на вооружение почти 50 лет назад.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, т.наз. "вторая армия мира" полным ходом готовится встречать германские Leopard 2, британские Challenger 2, американские M1 Abrams и, возможно, французские Leclerc, снимая с консервации и отправляя на передовую советские ПТРК "Конкурс", разрабатываемые с 1970-го и принятые на вооружение в 1974 году.

"На кадрах именно снятые с хранения "реликвии". Не, ну, а чо? Т-62, гаубицы Д-1, БМП-50П, бронежилеты ЖЗЛ-74, это всё уже было, чем старый советский ПТРК плох против современных западных танков, на поколение опережающих весь российский танковый парк?", — иронизирует военный эксперт.

Заметим, что ПТРК обычно монтируется на базе легкой бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2 производства 1960-80 годов, что дает ему подвижность и чисто символическую защиту разве что от стрелкового оружия.

Сам процесс пуска состоит из нескольких операций и не всегда надежен, а возможности ПТРК по бронепробитию (от 250 до 750 мм с вероятностью до 50%) фактически делают его бесполезным против современных танков НАТО.

Так, броня современных танков Leopard 2, Challenger 2 и M1 Abrams последних модификаций превышает 1000 мм, так что "Конкурсу" они окажутся не по зубам, разве что очень повезет. Более слабую броню имеет французский Leclerc, но пока Франция не заявляла о готовности их поставить Украине.

Напомним, что оккупанты все чаще направляют на передовую настоящий антиквариат, возраст которого иногда достигает 80 лет.