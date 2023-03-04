Немецкий танковый завод в Украине: появились подробности переговоров (видео)

Украине нужны сотни танков и помочь с их предоставлением могла бы постройка предприятия, считают немецкие оружейники

В Украине как месте для производства военной техники и оружия заинтересованы сразу несколько европейских стран. Оружейный концерн Rheinmetall заинтересован в танковом заводе — переговоры начаты.

Об этом пишет Spiegel. Детали переговоров озвучил глава компании Армин Паппергер. Он сообщил, что завод может быть построен за 200 млн евро и мог бы производить до 400 танков "Panther" ("Пантера") в год. Переговоры названы многообещающими, на решение надеются в следующие два месяца.

Паппергер также оценил, сколько требуется танков Украине — от 600 до 800 для победы над россией. Танк "Panther" — новая разработка. Он лучше Leopard 2, которые поставляют Украине союзники. Концепт был разработан с нуля.

"Пантера выполняет основную функцию "доминировать и уничтожать", — сказано на сайте производителя. Действительно, имея 130 мм пушку, полностью автоматизированную систему управления боеприпасами и дополнительные варианты вооружения боеприпасами HERO 120, Panther представляет существенную угрозу на поле боя. У танка также запланирована усиленная броня и большая мобильность, чем у имеющихся в производстве моделей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о передаче Украине недостаточного количества танков Leopard 2. Европейские страны надеются пополнить свои войска из швейцарских запасов.