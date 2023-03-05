Апокалипсис отложен на потом: ВСУ уничтожили орудие врага, способное бить ядерными зарядами

ВСУ уничтожили технику, которая может стрелять ядерными зарядами мощностью до 2000 тонн тротила

В ходе боев за Угледар артиллерия ВСУ поразила редкий российский самоходный миномет "Тюльпан" калибра 240 мм. Его особенностью, кроме редкости (около 40 единиц на вооружении армии рф), является возможность ведения огня снарядами с ядерной начинкой.

Как сообщает на своем Telegram-канале обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, документально подтверждено поражение пяти подобных орудий, а неофициально — даже 14 единиц.

"До полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году на вооружении российской армии стояли 40 таких САМ, в то время как на хранении не менее 300. В свою очередь, снятие с хранения и приведение в боеспособное состояние этих САМ занимает много времени и является сложным технологическим процессом", — сообщает военный эксперт.

Также Александр Коваленко высказывает серьёзные сомнения в том, что россия может серийно расконсервировать эти самоходные минометы и поставлять их на фронт.

"Тюльпан" обладает особой мощностью, ведь это – миномет калибра 240 мм с весом мины от 130 до 230 кг и дальностью выстрела от 10 км (осколочно-фугасная мина) до 20 км (активно-реактивная). Кроме того, существует возможность его применения в качестве шасси для тактического ядерного оружия.

Так, в боекомплект "Тюльпана" может входить 240-мм ядерная минометная мина 3БВ4 мощностью в 2 кт (2000 тонн тротила) и дальностью стрельбы от 9,5 до 18 км.

Однако использование ядерной мины "Тюльпаном" в условиях современного поля боя крайне осложнено, ведь из-за сравнительно малой дальности стрельбы (максимум 18 км) он может быть легко уничтожен 155 мм пушками, способными нанести удар на 30-35 км. А слабая броня "Тюльпана", выдерживающая максимум стрелковое оружие, и открытая установка самого миномета, позволяет легко его уничтожить даже без прямого попадания.

А тем временем ВСУ продолжают бить врага его же оружием, например, 120 мм иранским минометом HM-16, который является нелицензионной копией израильского миномета Soltam K6.