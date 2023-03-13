Атака, как в компьютерной игре: в сети показали работу дрона "Бешеный кабан" на поле боя (фото, видео)

Этот дрон практически невозможно сбить из-за его высокой скорости полета

Украинские военные успешно используют против российских оккупантов FPV-дроны, в том числе и беспилотники "Бешеный кабан". Они управляются с помощью очков виртуальной реальности и могут летать на расстоянии до 10 км от оператора.

Журналист Сергей Лойко на своей странице в Facebook рассказал о характеристиках этих опасных для врага "птичек". Он также показал видео блестящей работы дрона и фотографии боеприпасов, которыми эти беспилотники оснащены.

БПЛА несут термобарические заряды (для объёмного — 4 метра в диаметре — безосколочного противопехотного взрыва) и кумулятивные заряды (против БМП и танков). По словам Лойко, эти дроны волонтеры закупают в Латвии для украинских воинов.

Управление этой техникой военные совершают с помощью очков виртуальной реальности. Таким образом, пилот остается на земле и ведет атаку словно в компьютерной игре.

Дальность полета дрона "Бешеный кабан" составляет до 10 км. Батарейки рассчитаны на 20 минут полета. Одно из главных преимуществ этого беспилотника заключается в том, что сбить его практически невозможно благодаря высокой скорости — до 120 км в час.

"Дрон невозвратный, одноразовый, посадка не предусмотрена. Очень эффективное оружие на тактическом театре военных действий. Посмотрите видео атаки дронов. Орки даже не успевают креститься перед путешествием в ад", — пишет Сергей Лойко.

На опубликованном им видео видно, как наши военные применяют против оккупантов "Кабанов". Благодаря этим беспилотникам, им удается поражать российскую бронетехнику.

Также журналист добавил фотографии боеприпасов, на которых украинские защитники оставляют свои послания оккупантам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные получат от США мощные и новейшие дроны. В конце лета-2022 армия США только приняла их на вооружение вместе с беспилотниками RQ-7B Shadow.