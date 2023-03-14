Убийца вражеских беспилотников: ВСУ используют на поле боя украинское антидроновое ружье (фото)

Система антидрона блокирует все модели беспилотников независимо от производителя

Украинские военные используют на поле боя с российскими оккупантами антидроновое ружье KVSG-6 Kvertus. Благодаря ему, беспилотные летательные аппараты, запускаемые захватчиками, можно легко выводить из строя.

Соответствующую фотографию украинского защитника, который держит в руках антидроновое ружье, опубликовали на странице Генерального штаба Украины в Facebook.

Что известно о KVSG-6

ANTIDRON KVSG-6 был разработан и изготовлен украинской компанией Kvertus. Благодаря этому оборудованию военные могут приземлять вражеские беспилотники, перехватывать управление над ними или же "разворачивать", чтобы они улетели назад к оператору.

"Система антидрона блокирует все модели беспилотников независимо от производителя. Режим работы устанавливает оператор, он может быть круглосуточным или эпизодным: только в тех случаях, когда система мониторинга передала сигнал о вторжении до полного подавления беспилотного устройства", — пишет производитель.

С начала полномасштабной войны воинам ВСУ на фронт было передано уже более 500 единиц этой техники.

Характеристики

Время автономной работы: 30 мин;

Питание: AC100-240V-DC24-27V;

Размеры: 930x280x70 мм;

Вес без батареи: 4.5 кг;

Общая выходная мощность: 80 Вт;

Радиус блокировки: до 3000 метров;

Система охлаждения: радиаторы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр обороны Алексей Резников сделал оптимистичный прогноз относительно того, смогут ли в 2023 году воины ВСУ использовать против оккупантов оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан" украинской разработки.