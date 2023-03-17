Уничтожил вражеские "глаза": ВСУ показали блестящую работу таинственного дрона-камикадзе (видео)

С помощью комплекса "Муром-М" захватчики хотят помешать украинским воинам деоккупировать наши территории

Украинские военные продолжают успешно уничтожать технику российских оккупантов на фронте. Бойцы батальона Вооруженных сил Украины "Стугна" мастерски взорвали вражеский комплекс "Муром-М" в районе дамбы Каховской ГЭС. Сделать это им удалось благодаря дрону-камикадзе Falcon Avеnger.

"Муром-М", который использовали российские оккупанты, оснащен видеокамерой и тепловизором. Ресурс данного комплекса позволяет захватчикам проводить круглосуточное дальнее наблюдение: камера распознает человека на расстоянии 10 км. При этом, тепловизор дает возможность увидеть человека на 4 км, автомобиль – на 8 км. Об этом сообщается на странице подразделения в Facebook.

"Оккупанты размещают такие комплексы вдоль всей линии фронта, что усложняет Силам безопасности и обороны Украины осуществлять необходимые для деоккупации наших территорий действия" — говорится в сообщении.

Справляться с этими комплексами украинским военным отлично помогают беспилотники Falcon Avanger. Информации об этой технике в сети практически нет. Однако осенью прошлого года на странице батальона "Стугна" было опубликовано посвященное этого БПЛА видео, в котором украинский воин подписывал боеприпасы перед отправкой. В ролике можно увидеть детали, предположительно, для самодельного FPV-дрона.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинским военным удалось уничтожить новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Палантин".