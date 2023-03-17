Украина получит два советских ЗРК: какой сюрприз ожидает врага

Старые ЗРК смогут стрелять НАТОвскими ракетами

В пятницу, 17 марта, стало известно, что Словакия готова передать Украине 13 истребителей МиГ-29, тем самым став уже второй страной, официально заявившей о передаче самолетов ВСУ – первой была Польша.

Но, как сообщает словацкая газета "Рravda", кроме того Украина получит еще два зенитно-ракетных комплекса "Куб".

Хотя "Куб" и является устаревшим комплексом (производился в 1967-1983 годах), по мнению военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, он все равно пригодится украинским военным.

"Польша модернизировала свои ЗРК "Куб" для применения ракет RIM-7 Sea Sparrow. В январе 2023 стало известно, что данные ракеты будут поставляться в Украину и что их якобы интегрировали в ЗРК "Бук". Поэтому не стоит предвзято относиться к "Кубику". Он сейчас уже не тот, что был раньше", — отмечает эксперт.

Отметим, что американская ракета RIM-7 Sea Sparrow (Морской воробей), также производится с 60-х годов и зарекомендовала себя как надежное средство для ПВО ближнего радиуса действия – до 30 км, скорость полета ракеты превышает 1200 метров в секунду по цели на высоте до 15 км.

Для сравнения, показатели зенитных ракет советского образца для "Куба" куда ниже. Так, максимальная дальность боевой работы ограничивается 22 км, высота поражения цели — до 12 км, а скорость самой ракеты – 600 м/с. Иначе говоря, оснащение передаваемого Словакией ЗРК современными ракетами позволит улучшить его показатели в 1,5-2 раза.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что наряду с советскими образцами ЗРК небо Украины охраняют новейшие зенитно-ракетные комплексы НАТО.