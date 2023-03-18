Volvo для Украины: Бельгия передает необходимые для фронта машины

Европейцы меняют машины на более современные, однако эти еще в хорошем состоянии

Бельгия передаст Украине свои старые военные грузовики марки Volvo. Они эксплуатируются с 1992-93 годов, но в хорошем техническом состоянии. Речь о передаче 240 машин уже на следующей неделе.

Об этом сообщает Standaard. Среди моделей — Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi и Volvo Manumat. Это грузовые модели, авто с тентом, краном или даже эвакуаторы. Несколько месяцев назад автопарк ожидала крупная проверка и реконструкция. Вместе с машинами бельгийцы пришлют запасные части и инструкции.

В Бельгии считают, что научиться управлять Volvo украинцам будет несложно. Такая помощь существенно поддержит украинских военны и позволит сэкономить ресурсы на авто. Также Бельгия предоставит для обучения украинских военных сотню инструкторов.

Volvo Manumat

Среди запланированных к передаче особое внимание привлекает Volvo Manumat. Это тяжелый эвакуатор/ автокран на базе Volvo N10. Колесная машина 6x6 в качестве топлива использует дизель. Вес — более 24 тонн, коробка передач — механика. Стоимость такой машины на свободном рынке стартует от 35 850 евро (1,407 млн грн).

Volvo Manumat

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украине все же передадут истребители, хоть и не самые современные. Передать Украине Миг-29 планируют сразу несколько стран.