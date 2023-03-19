Канада отправила Украине мощную машину поддержки: зачем она нужна и что может (видео)

Машина поддержки нужна тяжелым танкам для эвакуации с поля боя и ремонта

Кроме танков Leopard 2 Украине нужны также машины поддержки, такие как БРЭМ Bergepanzer 3. Их накануне Украине отправила Канада.

Соответствующее видео разместила глава Минобороны Канады Анита Ананд. На сайте производителя Bergepanzer 3/ Büffel назван незаменимым для обеспечения движения современных механизированных армий.

Bergepanzer 3 нужен для эвакуации тяжелой гусеничной техники на ремонт, а также выполнения поточных работ. У него сбалансированная баллистическая защита, система пожаротушения, вентиляция, что делает БРЭМ достаточно живучей. Чтобы защититься от врага у Bergepanzer 3 кроме баллистической защиты есть пулемет MG3 и дымовой гранатомет.

Для чего используется Bergepanzer 3:

эвакуация и буксировка гусеничной техники

крепление гусеничной техники при переправе через водные препятствия

сопровождение во время ремонтных работ,

эвакуация боевых танков,

расчистка препятствий,

земляные работы (в чрезвычайных обстоятельствах).

Разработка совместная, немецко-нидерландская. Отметим, что Bergepanzer 3 развернуты в Бундесвере во всех танковых батальонах с Leopard 2, ведь этот танк тяжелее своего предшественника и нуждается в соответствующем "мощном" обслуживании и Bergepanzer 2, ранее переданная Германией с трудом справится с мощным танком.

В Украине пригодится такая ремонтная машина не только для "Леопардов". Британский танк Challenger 2 также не из легких машин из-за своей мощной брони.