Канада отправила Украине мощную машину поддержки: зачем она нужна и что может (видео)
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Машина поддержки нужна тяжелым танкам для эвакуации с поля боя и ремонта
Кроме танков Leopard 2 Украине нужны также машины поддержки, такие как БРЭМ Bergepanzer 3. Их накануне Украине отправила Канада.
Соответствующее видео разместила глава Минобороны Канады Анита Ананд. На сайте производителя Bergepanzer 3/ Büffel назван незаменимым для обеспечения движения современных механизированных армий.
Bergepanzer 3 нужен для эвакуации тяжелой гусеничной техники на ремонт, а также выполнения поточных работ. У него сбалансированная баллистическая защита, система пожаротушения, вентиляция, что делает БРЭМ достаточно живучей. Чтобы защититься от врага у Bergepanzer 3 кроме баллистической защиты есть пулемет MG3 и дымовой гранатомет.
Для чего используется Bergepanzer 3:
- эвакуация и буксировка гусеничной техники
- крепление гусеничной техники при переправе через водные препятствия
- сопровождение во время ремонтных работ,
- эвакуация боевых танков,
- расчистка препятствий,
- земляные работы (в чрезвычайных обстоятельствах).
Разработка совместная, немецко-нидерландская. Отметим, что Bergepanzer 3 развернуты в Бундесвере во всех танковых батальонах с Leopard 2, ведь этот танк тяжелее своего предшественника и нуждается в соответствующем "мощном" обслуживании и Bergepanzer 2, ранее переданная Германией с трудом справится с мощным танком.
В Украине пригодится такая ремонтная машина не только для "Леопардов". Британский танк Challenger 2 также не из легких машин из-за своей мощной брони.