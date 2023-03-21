Есть почин: западный ЗРК уничтожил первую вражескую цель в небе Украины

Французский ЗРК доказал свою эффективность

Пока ВСУ ждут прибытия самых современных американских ЗРК Patriot, поступившие ранее французские зенитные ракетные комплексы Crotale обнаружили и сбили свою первую цель в украинском небе.

Так, в Telegram-каналах появилось видео успешного применения ЗРК Crotale по неизвестной воздушной цели. Хоть и со второго раза, но цель была успешно уничтожена.

Судя по видео и характеристикам Crotale ударом ЗРК, которые ВСУ получили еще в декабре 2022 года, украинские воины уничтожили вражескую ракету, зашедшую в зону деятельности французского ЗРК.

Crotale может бить по целям на высоте до 6 км и на дальности до 10 км. Сама ракета может двигаться со скоростью до 880 м/с, т.е., может сбивать вражеские цели "вдогонку", если те летят со скоростью менее 800 метров.

На пуск ракеты с момента засекания цели, благодаря мощной РЛС, уходит не более 5 секунд, что позволяет быстро выпустить второй снаряд в случае промаха первого. Собственно, именно это и делают украинские зенитчики на видео, второй ракетой уничтожая вражескую цель.

Тем временем украинская система ПВО продолжает усиливаться. Даже не новые ЗРК, полученные от западных партнеров, благодаря новым ракетам, значительно улучшают свои боевые возможности.