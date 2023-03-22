Мстители на защите Украины: что умеют американские ЗРК Avenger, переданные ВСУ (видео)

Ракетный комплекс очень мощный — его масса достигает почти 4 тонны

В сети появляются свидетельства того, что в Украину наконец-то могли прибыть долгожданные самоходные зенитные комплексы Avenger, обещанные Вашингтоном еще прошлой осенью. Несколько месяцев назад это вооружение обязательно использовали бы для усиления общей системы ПВО в стране, однако сейчас техника может поступить непосредственно в горячие точки фронта. Все потому, что "мстителей" (дословный перевод названия с английского) можно использовать для огневого прикрытия собственных позиций во время атаки.

Детальнее о чудо-оружии американского происхождения сообщает Defence Express. Сразу отметим, что это вооружение использует для стрельбы хорошо известные снаряды украинцам Stinger. Однако самой большой изюминкой техники считается особая система управления огнем. Ее особенность заключается в том, что наводчик огня с легкостью может не только выбирать цель обстрела, но и обмениваться данными для помощи с другими средствами ПВО.

Основные характеристики

В военной терминологии "Мститель" имеет свое особое обозначение — AN/TWQ-1. Чаще это оружие включают в общие батареи ПВО страны, что обеспечивает поддержку другим технологиям, в частности комплексам Patriot. Назначены такие ЗРК для ведения стрельбы малой дальности по крылатым ракетам, БПЛА, а также боевой авиации на малых высотах.

Первоначально Avenger был изготовлен только для нужд американской армии. Однако за более чем 30 лет его использования несколько других стран тоже присоединились к группе "мстителей" — операторы таких ЗРК есть в Бахрейне, Египте, Тайване, Ираке и Чили. Теперь же Avenger находится и в Украине.

ЗРК Avenger вблизи

Вес весьма массивного ЗРК с пулеметом на особом шасси достигает 3900 кг. Длина техники – 4,95 м, ширина – 2,18 м. В большинстве случаев для обслуживания техники хватает двух человек, в отдельных вариантах – трех.

Комплекс Avenger способен развивать скорость до 89 км/час, преодолевая более 440 км пути. Работает на дизельном двигателе и имеет мощность 135 лошадиных сил. Техника оборудована оптическим прицелом, инфракрасной головкой самонаведения и лазерным дальномером.

Оружие

Особенностью Avenger считается пусковая установка на 8 ракет. Напомним, что чаще всего для ведения огня используются снаряды к "Стингерам". Также на базе ЗРК имеется пулемет калибра 12,7 мм. У него есть электронный спусковой крючок, который позволяет оператору как собственноручно корректировать огонь, так и управлять им дистанционно. Его скорость стрельбы – 950-1200 выстрелов в минуту.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как украинские беспилотники "Аисты" помогают уничтожать вражеские ЗРК. Это происходит благодаря новой модификации RAM II.

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