Обстрел Запорожья: каким оружием враг бил по городу и кому еще оно грозит

РСЗО оккупантам грозит ударами сразу нескольким областным центрам страны

Варварский обстрел Запорожья 22 марта, когда российские оккупанты попали в жилой дом, что привело к многочисленным разрушениям и десяткам пострадавших, по мнению спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, был осуществлен из РСЗО "Торнадо-С".

Он объяснил: сигнала воздушной тревоги не было, ведь полет ракеты из реактивной установки залпового огня занимает несколько десятков секунд и так быстро включить сирены оповещения невозможно.

Что представляет собой эта РСЗО, чем она опасна и каким еще украинским городам грозят ее внезапные удары?

"Торнадо-С" — это российская модернизация еще советской РСЗО "Смерч" разработки 1980-х годов, собственно, буква "С" и означает что это версия именно "Смерча".

Как и советская РСЗО, установка "Торнадо-С" имеет 12 ракет калибра 300 мм. Но если советская система била неуправляемыми снарядами по площадям на расстояние максимум 90 км, то у российской дела обстоят немного иначе.

Так, ракеты "Торнадо-С" имеют увеличенную до 120 км дальность полета и систему управления с крылышками в носовой части, что в теории должно сделать их более точными.

Скорость ракеты из "Смерча" составляет примерно 3500 км/ч (около 1 километра в секунду), а поскольку от линии фронта до Запорожья порядка 50 км, то полет снаряда РСЗО до города займет около 50 секунд. Засечь пуск ракеты, дать сигнал воздушной тревоги или отследить ее траекторию, чтобы уничтожить — за это время просто невозможно.

Таким образом, опасность оказаться под ударом "Торнадо-С", от которого ПВО и ПРО защитить не смогут, грозит всем городам, находящимся на расстоянии 120 км от передовой и менее. В этот список попадают такие областные центры, как Харьков, Запорожье, Херсон и Сумы, а также все крупные города Донецкой области.

Кстати, ВСУ имеют свою версию РСЗО "Смерч" — "Ольха", которая по дальности превосходит даже американскую систему HIMARS.