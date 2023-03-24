Укр

Худший из возможных "аналоговнетов": почему новейший танк оккупантов не ровня Leopard

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Автор
Т90А
Т90А. Фото Открытые источники

Российский танк еще до создания оказался хуже НАТОвских образцов из-за одной ошибки

Экс-президент российской федерации дмитрий медведев продолжает отмечаться все более странными заявлениями. Так, в очередной раз грозя миру ядерным оружием в случае начала освобождения Украиной Крыма, он назвал российский танк Т-90 лучшим в мире.

Как отметил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, это заявление не имеет ничего общего с реальностью.

Как оказалось, Т-90 обладает рядом недостатков, уже заложенных при разработке и проявившихся на этапе создания и "улучшения":

  • базой для Т-90 стал советский Т-72, который уже на момент серийного производства был устаревшим и отстающим не только от западных образцов, но и советских Т-80БВ и Т-64БВ;
  • в чуть улучшенный базовый Т-72Б нужно было всунуть готовый комплекс управления вооружением 1А45-Т, но сделали это неудачно, в результате у Т-90 была ухудшена эргономика и уменьшено рабочее пространство у наводчика и командира;
  • были допущены ошибки в бронировании. К примеру, прожекторы-постановщики помех "Штора-1" установили в лобовой части, оставив уязвимой проекцию башни в наиболее доступном для прострела участке сбоку. При этом на модификации Т-90А попытались на сварной башне уменьшить количество ослабленных зон, а в Т-90М "Прорыв" вернул на место все уязвимые места и даже больше — увеличили риски в зоне снарядной нагрузки. Именно поэтому "самый защищенный танк" оккупантов горит "на ура";
  • еще хуже с огневым потенциалом, который позволяет россиянам выпускать 6-8 снарядов в минуту, при скорострельности танка Leopard 2А6 до 12 выстрелов. Но главное – снаряды оккупантов не могут пробивать броню танков НАТО или таких боеприпасов крайне мало, в то время как снаряд М829А1 для американского Abrams может пробивать броню российских танков с 4 км, а его модернизированный вариант М829А2 — даже с 6 км.

Напомним, что передача Украине танковых снарядов с обедненным ураном, способных пробить любую российскую броню, не только усилит ВСУ, но и уже вызвало у оккупантов форменную истерику.

Теги:
#Оружие #Военная техника #Т90