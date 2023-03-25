Вернулись домой – Украина бесплатно получила несколько самолетов, ранее проданных для войны

Самолеты вернулись в Украину спустя 22 года после их продажи

Северная Македония передает Украине 4 штурмовика Су-25, которые в 2001 году купила у Украины для войны против незаконных вооруженных формирований из Албании.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил известный украинский журналист Андрей Цаплиенко, добавив, что Македония тогда заплатила за самолеты, а сегодня она передает их Украине бесплатно.

Сам Су-25 представляет из себя бронированный штурмовик, предназначенный для нанесения ударов по врагу непосредственно на поле боя, для чего самолет бронирован, имеет дозвуковую скорость и неплохую маневренность.

Так, защиту летчику обеспечивает кабина из титановых бронеплит толщиной в 10-24 мм, а стекло способно защитить от прямых попаданий пуль и осколков снарядов. В качестве вооружения Су-25 несет двуствольную 30-мм авиапушку с 250 снарядами, а также может нести до 10 ракет или авиабомб, в числе которых ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-земля" и бомбы массой до 500 кг.

Что до летных характеристик, то для более точного удара по земле Су-25 имеет довольно небольшую скорость – максимум 950 км/ч, что не позволяет ему драться с вражескими истребителями со скоростями в 2 раза больше.

Также штурмовик имеет сравнительно небольшую дальность действия – до 640 км без дополнительных топливных баков, установка которых снижает скорость и маневренность самолета, но увеличивает дальность до 1250 км. Нормальная высота полета штурмовика для полетов на задание ограничивается 5000 метров, максимальная же составляет 7000 метров.

Передаваемые Су-25 пополнят ВВС ВСУ так же как МиГ-29, которые начала передавать Украине Словакия. Также Македония думает о передаче Украине вертолетов Ми-24В также ранее бесплатно полученных от нашей страны в 2001-м году.