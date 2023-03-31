ВСУ получили "незаметный" беспилотник "Эльф": чем он интересен (фото, видео)

Этот беспилотник незаметен для враждебных РЭБ

Украинские военные получили на вооружение новый беспилотный летательный аппарат "Эльф". Он будет помогать наим защитникам уничтожать оккупантов на Харьковском направлении.

Дрон "Эльф" представляет собой беспилотный авиационный комплекс украинского производства от компании ELF-systems, которая была основана во время полномасштабной войны. Он способен находиться в небе до двух часов, корректировать огонь артиллерии и залетать в тыл врага на расстояние до 70 км. Об этом сообщает волонтерская инициатива "Стальной фронт" на своей странице в Facebook.

Одним из главных преимуществ этого беспилотника заключается в том, что он незаметен для враждебных РЭБ, что крайне необходимо на фронте. А благодаря скорости сборки и навигации нашим воинам удается оперативно обнаружить и уничтожить врага.

"Эта птичка уже полетела на Харьковское направление создавать проблемы российским захватчикам. Продолжаем снабжать наше войско беспилотными комплексами в рамках милитарной инициативы", — говорится в сообщении.

Характеристики

На официальной странице разработчиков дрона "Эльф" были опубликованы его главные характеристики.

Длина: 112 см;

Размах крыльев: 2,1 м;

Крейсерская скорость: 85 км/ч;

Максимальна скорость: 140 км/ч;

Максимальная высота: 3,5 км;

Рабочая высота: 800–1000 м;

Дальность полета: до 150 км;

Продолжительность полета: до 2 ч;

Двигатель: электрический (мощность 1200 Вт).

Фото - elf_bpla/Instagram

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте 2023 года ВСУ получили на вооружение первый беспилотный авиационный комплекс Shark украинского производства.