"Отрыв башни" от украинских морпехов: что может ПТРК Javelin (видео)

Первые модели могли дострелить на 2 км, современные — почти вдвое дальше

Противотанковый комплекс Javelin — один из самых популярных и массовых видов вооружения, которое США передавали Украине. Украинские военные добились в его использовании высоких уровней мастерства.

Так, во время боев в Донецкой области, украинские морские пехотинцы из 36 отдельной бригады морской пехоты сделали из Javelin "отрыв башни" вражескому танку. Танк на видео, которым поделились морпехи, похож на Т-80.

В результате выстрела в одном из танков сдетонировал боекомплект. Башня от этого оторвалась и подлетела вверх. Бой состоялся в марте близ Водяного.

Характеристики системы Javelin:

Опция "выстрелил и забыл" позволяет оператору немедленно изменить местоположение после выстрела — автоматически наводит себя на цель после запуска,

используя дугообразный профиль атаки сверху, Javelin поднимается над своей целью для лучшей видимости, а затем бьет там, где самая слабая броня,

доступный режим атаки по наклонной траектории на расстоянии 2 км,

Дальность огня — максимальная 4750 м,

Боеголовка тандемная кумулятивная (HEAT),

Пробитие 600-800 мм катанной гомогенной брони.

Ранее "Телеграф" рассказывал об использовании против россиян трофейного оружия. Среди наименований есть как винтовки, так и САУ.