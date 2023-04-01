"Отрыв башни" от украинских морпехов: что может ПТРК Javelin (видео)
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Первые модели могли дострелить на 2 км, современные — почти вдвое дальше
Противотанковый комплекс Javelin — один из самых популярных и массовых видов вооружения, которое США передавали Украине. Украинские военные добились в его использовании высоких уровней мастерства.
Так, во время боев в Донецкой области, украинские морские пехотинцы из 36 отдельной бригады морской пехоты сделали из Javelin "отрыв башни" вражескому танку. Танк на видео, которым поделились морпехи, похож на Т-80.
В результате выстрела в одном из танков сдетонировал боекомплект. Башня от этого оторвалась и подлетела вверх. Бой состоялся в марте близ Водяного.
Характеристики системы Javelin:
- Опция "выстрелил и забыл" позволяет оператору немедленно изменить местоположение после выстрела — автоматически наводит себя на цель после запуска,
- используя дугообразный профиль атаки сверху, Javelin поднимается над своей целью для лучшей видимости, а затем бьет там, где самая слабая броня,
- доступный режим атаки по наклонной траектории на расстоянии 2 км,
- Дальность огня — максимальная 4750 м,
- Боеголовка тандемная кумулятивная (HEAT),
- Пробитие 600-800 мм катанной гомогенной брони.
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