БПЛА из картона: как эти дроны помогают ВСУ громить врага

Дешевизна дрона позволяет получать его минимум 100 штук в месяц

Не менее 100 БПЛА Precision Payload Delivery System (PPDS, или точная система доставки полезных грузов) ежемесячно получают ВСУ от австралийской компании Sypaq для использования на фронте.

Об этом сообщает сайт The Australian добавляя, что Канберра взяла на себя обязательство поставить Киеву беспилотников на 33 млн австралийских долларов (22 млн долларов США. — Ред.).

Уникальность PPDS заключается в том, что это новейшая система, разработанная в 2022-м году и состоящая из самых простых материалов. По сути, это беспилотный летательный аппарат из толстого картона с восковым покрытием, который может летать благодаря винтовому приводу, что позволяет ему поднимать от 3 до 5 кг полезного груза и перевозить его на 120 км.

БПЛА весьма невелик, прост и потому дешев

А благодаря системе управления и наведения, используемой в австралийской армии, дрон может очень точно сбрасывать свой груз, будь то оружие, боеприпасы, медикаменты или что-то другое.

Сам БПЛА имеет небольшие размеры и при транспортировке на дальние расстояния может складываться до размеров коробки от пиццы.

Но ключевым преимуществом системы PPDS является ее дешевизна, которая достигается использованием таких простых материалов, как картон. Правда, точная стоимость дрона неизвестна, но в любом случае она невелика, а дешевизна позволяет производить их в количествах, достаточных для отправки в ВСУ не менее 100 единиц в месяц.

Ранее в ВСУ показали новейший украинский ударный дрон "Кажан", идеально подходящий для дистанционного минирования местности.