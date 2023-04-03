"Помнит Сталина": украинские военные используют раритетные зенитки (видео)

Приняли на вооружение пушку в 1948 году

Украинские военные продолжают использование против оккупантов как новые образцы техники, так и такого вооружение, которому вскоре исполнится по 70-80 лет. Так, в сети появилось видео использование старинных 100мм зенитных пушек КС-19.

Видео публикует канал Ukraine Weapons Tracker. Отмечается, что подобные пушки были разработаны в 1947 году. Профильное издание "Дефенс-юа" отмечает, что такую военную технику могли найти на хранении на украинских складах или взять в качестве трофея при освобождении Харьковщины в прошлом году. Тогда было получено несколько образцов, официально использовавшихся россией для военизированной части метеорологической службы. Четыре таких зенитки стали трофеями на Харьковщине.

Характеристики КС-19:

Советская зенитная пушка под буксир калибром 100мм,

Создана для борьбы с летающими целями, однако Ukraine Weapons Tracker отмечает, что будет использоваться против наземных целей,

Используются для прикрытия войск,

Количество выстрелов — до 15 в минуту,

Боеприпасы – осколочно-фугасные, осколочные, бронебойно-трассирующие. Последними были разработаны два вида, один из которых мождет пробить 185мм броню на расстоянии в 1 км.

Дальность стрельбы по наземным целям – до 20 км,

Высота поражения воздушных целей — до 15 км,

Ручная зарядка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пушки калибром 100мм уже используются на фронте. В частности, МТ-12 "Рапира" стала частью гибридной САУ.