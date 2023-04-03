"Ослепили" врага: танкисты ВСУ накрыли новую и редкую технику оккупантов

Вражеский комплекс способен автономно вести разведку на дальности до 10 км

Бойцы 78-го батальона территориальной обороны и 1-й Сиверской танковой бригады ВСУ совместными усилиями повредили автоматический комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М", установленный на башне сотовой связи.

Об этом сообщается на Facebook-странице батальона, чьи бойцы корректировали нанесение огневого удара танкистами.

В результате удара вышка, на которой располагался комплекс, получила ряд попаданий и была серьезно повреждена, сделав использование комплекса невозможным.

О появлении новой и редкой техники у оккупантов ранее сообщал военнослужащий ВСУ и эксперт по радиотехнологиям с псевдонимом Сергей Флэш.

По его словам, "Муром-М" предназначен для дальнего визуального наблюдения и имеет тепловизор и камеру с зумом. Может работать автономно с высоких объектов вроде элеватора или подниматься на высоких мачтах в открытом поле. Способен "увидеть" человека с расстояния 10 км камерой и 4 км — тепловизором. Технику последний замечает с 8 км.

Также известно, что ранее подобные комплексы уже уничтожались украинскими воинами, например, спецподразделение ГУР МО Украины "Кракен" минуснуло минимум две подобные системы.

Тем временем ВСУ используют дешевые и легкие БПЛА PPDS из картона, способные атаковать врага бомбами в 3-5 кг.