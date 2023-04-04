Арктическая экзотика: оккупанты везут редкую технику для Заполярья, и она попадает в руки ВСУ или сгорает

Техника предназначенная для боев в Заполярье воюет в Украине — другой у оккупантов нет

Огромные потери в технике, которые несут оккупанты под Бахмутом, заставляют их компенсировать эти потери из самых разных, в том числе "экзотических" для наших широт источников.

Одними из таких источников стали 80-я и 200-я отдельные мотострелковые бригады вс рф, несущие службу в Мурманской области россии и имеющие на вооружении специальную технику, адаптированную под фактически заполярные условия.

Личный состав обеих частей оказался в Украине с первых дней вторжения и уже в апреле 2022 года в Харьковской области они потеряли гусеничный арктический транспортер ДТ-30.

Сожженный в Харьковской области ДТ-30

По словам военного историка и эксперта Андрея Харука, эта спецтехника представляет собой эдакого монстра, состоящего из двух секций (частей), общей длиной в 14 метров, весом 58 тонн и двигателем от танка Т-72, производство которых началось в 1982 году.

Подобные характеристики этой спецтехники делают ее довольно медленной и чрезвычайно затратной – максимальная скорость 37 км/ч а расход топлива от 250 до 450 литров на 100 км пути. Его несомненным, и фактически единственным для наших широт плюсом, является возможность перевозки 30 тонн груза в соответствующих для этого условиях, что следует из маркировки в названии.

Подобная экзотическая техника иногда становится трофеем ВСУ, как это произошло с другим арктическим транспортером вс рф – ДТ-10. Как понятно из его наименования, грузоподъемность транспортера составляет 10 тонн при общей массе порядка 30 тонн. Производство этих тягачей также началось в 1982-м году.

Трофейный ДТ-10 сражающийся на стороне ВСУ

Как поясняет Андрей Харук, двигатель у ДТ-10 также от танка Т-72, но из-за вдвое меньшей массы самого транспортера — расход топлива ниже. Хотя скорость та же – максимум 37 км/ч.

Несомненный плюс этого тягача в наших широтах — это высокая проходимость из-за небольшой нагрузки на грунт. То есть он "пригодится нам в условиях весеннего бездорожья", констатирует Андрей Харук.

Отметим, что нехватка техники заставляет оккупантов создавать все более и более странные образцы, например, установить на невооруженный легкобронированный тягач МТ-ЛБ тяжелую корабельную башню-установку 2М-7.