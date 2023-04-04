От Сталина до путина: зачем оккупантам нужны 70-летние противотанковые пушки

Даже 70-летние пушки способны наносить болезненные удары, но техника ВСУ лучше

С конца марта в информационном пространстве стали появляться данные о переброске оккупантами в Украину 100-мм противотанковых орудий Т-12, которые в 2023-м году отмечают 70-летний "юбилей" с начала принятия на вооружение.

Так, 1 апреля в своем Telegram-канале офицер Армии обороны Израиля Игал Левин опубликовал видео переброски по железной дороге противотанковых орудий (ПТО) Т-12, отметив, что именно они стали предшественником более известного ПТО МТ-12 "Рапира". Последняя, кстати, почти на 10 лет моложе своего "родителя", поскольку впервые была поставлена на вооружение в 1962 г., а серийное производство этих пушек и вовсе началось лишь спустя еще 8 лет — в 1970-м году.

Т-12 бесполезна? Не совсем

Принятая на вооружение в 1953 году пушка Т-12, можно сказать, "помнит" еще Иосифа Сталина, при котором и началась ее разработка. В зависимости от прицела и типа боеприпаса Т-12 может прицельно бить на 1-2 км, предельная же дальность выстрела бронебойным снарядом по технике — до 3 км, осколочно-фугасным по пехоте – 8 км.

В течение десятилетия после принятия на вооружение Т-12 с ее стволом калибром 100-мм была самым мощным противотанковым орудием и ее даже в свое время хотели установить орудием в первом основном боевом танке СССР Т-62.

Правда уже в 1962 году, когда Т-62 был принят на вооружение, пушка Т-12 не вписывалась в концепцию танковой техники из-за слишком большой длины гильзы. Но в то же время ее боеприпасы подходили для поражения танков, имевшихся в то время на вооружении стран НАТО, в частности "Леопард 1". Напомним, что Украине кроме прочего пообещали поставить и такие танки, и даже одобрили их передачу.

Кроме "Леопардов" первого поколения, ПТО МТ-12 может уничтожать советские танки типа Т-55, которые Украина получила от Словении в 2022-м году. Наконец, специально для данного орудия в 1970-е годы произвели противотанковую "ракету" "Кастет" — специальный боеприпас, который выстреливается из орудия. Таким образом, некоторую опасность для танков ВСУ Т-12 теоретически представляет.

Но что на практике? А на практике установка дополнительных экранов и противокумулятивных решеток на "Леопарды" скорее всего сделает снаряды Т-12 бесполезными, кроме вероятно ПТУР "Кастет", который в теории способен пробить броню до 600-700 мм. Полученные же от Словении Т-55 вряд ли попадут на передовую с ростом поставок современных танков стандарта НАТО.

Однако для куда менее защищенных БТР и БМП пушка Т-12 вполне может представлять опасность.

Отдельный вопрос – наличие снарядов к Т-12, которая снята с вооружения в россии, хотя и находится на хранении в количестве порядка 6000 единиц. Производство новых снарядов явно отсутствует, а состояние старых боеприпасов, равно как и стволов этих пушек, может представлять большую опасность для самих расчетов пушек, нежели для тех, по ком они собираются стрелять. Но вопрос с боеприпасами может быть решен с помощью Китая, который до сих пор производит копии Т-12 под наименованием Тип-73, а значит производит и снаряды для нее.

МТ-12 "Рапира" для ВСУ – почему она лучше Т-12

Как уже говорилось, 100-мм противотанковое орудие МТ-12 "Рапира" поступило в массовое производство в 1970-м году как улучшенная версия Т-12, так что ее можно назвать "дочкой" последней, притом серьезно улучшенной.

Несмотря на свой более чем полувековой возраст, "Рапира" находится на вооружение ВСУ в количестве несколько сотен единиц, большая часть которых также ранее находилась на хранении, а теперь вступила в строй.

Основным преимуществом "Рапиры" перед Т-12 оккупантов, кроме возраста, является куда более значительная номенклатура боеприпасов.

Так, кроме уже упомянутого выстрела с ПТУР "Кастет", украинская МТ-12 имеет управляемый снаряд от украинской ПТУР "Стугна". Последняя прекрасно проявила себя во время боев и уничтожает или выводит из строя танки рф всех представленных на этой войне модификаций и даже имеет на своем счету уничтоженный вертолет.

Правда, большая часть снарядов — это старые боеприпасы, которые против современных танков проявляют слабую эффективность. Вместе с тем, поскольку оккупанты активно используют на передовой более старые модели танков вроде Т-62, то даже старые снаряды могут оказаться эффективными против такой техники россиян, не говоря уже о БТР и БМП.

Также украинские воины самостоятельно модернизируют "Рапиры", например, установив их на МТЛБ, они создают импровизированную САУ, тем самым повышая мобильность орудия.

Но наряду со старыми образцами военной техники ВСУ успешно используют и куда более современные, например, американские ПТУРы AGM-114 Hellfire.