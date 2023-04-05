По стандартам НАТО: "Украинская бронетехника" наладила серийное производство уникальных боеприпасов для минометов

Новые боеприпасы соответствуют стандартам НАТО и имеют уникальную для Украины особенность

Более 100 тысяч минометных мин калибром 60-мм смогла поставить для ВСУ отечественная компания "Украинская бронетехника" с начала их серийного производства в 2019 году. Причем данные боеприпасы для Украины являются уникальными.

Об этом компания "Украинская бронетехника" сообщает на своей странице в сети Facebook.

Уникальными эти боеприпасы делает используемый при их создании натовский подход. Его суть в том, что предприятие изготавливает не просто мину калибром 60 мм, а "выстрел" в комплексе.

Таких мин поставлено более 100 тысяч единиц

"Классическая мина постсоветского образца – это корпус без установленного патрона и взрывателя, все составляющие которого вкручиваются уже на позициях, что требует от артиллеристов более высокого уровня подготовки и больше времени для выполнения боевого задания. Наш минометный выстрел – полностью снаряженный максимальным пороховым зарядом выстрел, герметично упакованный в индивидуальный тубус. Его можно использовать сразу на позициях без дополнительной подготовки, придающей нашим военным мобильности. Сегодня это единственный украинский минометный выстрел, который производится отечественным ВПК", — пояснил гендиректор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

Министерство обороны Украины оценило преимущества продукции компании еще в 2018-м году, когда 60-мм минометный выстрел производства "Украинской бронетехники" приказом МО принят на вооружение после проведения государственных испытаний. С 2019 года началось серийное производство для нужд украинской армии.

Эти боеприпасы уникальны для Украины

"К сожалению, с началом полномасштабного вторжения, часть производственных мощностей предприятия была потеряна, часть попала в оккупацию. В настоящее время "Украинская бронетехника", используя принципы распределительного производства, на релокированных площадках возобновила возможности серийного выпуска таких нужных для Сил обороны боеприпасов", — заверил Бельбас.

Отметим что ранее "Укроборонпром" заявлял о производстве в одной из стран НАТО мин для минометов калибром 82 и 120 мм.