ВСУ испытали новую дымовую гранату – почему это важно и чем она лучше российских

Новая граната позволяет решать массу задач

Украинские военнослужащие впервые испытали принятую на вооружение еще летом 2021 года отечественную дымовую гранату ДГ-01, созданную по стандартам НАТО. Эта граната должна заменить имеющиеся сегодня на вооружении устаревшие образцы.

Об этом сообщает Військове телебачення України на своем YouTube-канале.

Еще со времен Второй мировой войны так называемая "дымовуха" стала неизменным атрибутом войны, поскольку она маскирует отход или наоборот, наступления или его подготовку.

Украинская ДГ-01 была создана с учетом последних мировых тенденций и полностью соответствует стандартам НАТО, тем более, что еще с лета 2022 года ВСУ используют американские дымовые гранаты М18.

М18

ДГ-01 имеет вес в 650 граммов, время от выдергивания чеки до начала выделения дыма составляет 3 секунды, после чего создается дымовая завеса длиной до 30 метров и держится до 2 минут.

Как поясняют бойцы, опробовавшие новую гранату, дымовая завеса помогает:

отступить группе, попавшей под обстрел, или просто сменить позицию снайперу;

эвакуировать раненого товарища;

имитировать повреждение бронетехники, бросив на нее гранату и тем самым выиграть время для эвакуации техники или наоборот, нанесения внезапного удара;

установить в качестве сигнала предупреждения на подходе к позициям, чтобы враг сам обозначил свое присутствие наступив на растяжку;

обозначить с ее помощью свои позиции для союзников, во избежание "дружественного огня".

Для сравнения, российские войска используют советскую дымовую гранату РДГ-2, которая при чуть меньшей массе – до 600 граммов, тратит от снятия чеки до начала горения до 15 секунд, против 3 у ДГ-01, и создает дымовую завесу длиной в 15-20 метров на 75 секунд, против 30 метров и 2 минут соответственно у украинской "дымовухи".

Также оккупанты используют стационарные дымовые шашки УДШ и ДМ-11, которые хотя и горят куда дольше – до 10 минут, но весят от 2 до 12 кг и потому боец должен их переносить, а потом поджигать вручную. Все это конечно сложнее и дольше чем использование ДГ-01.

Ранее "Телеграф" писал об успешном применении на передовой новой украинской термобарической гранаты РГТ-27С2, разработанной в Украине в 2016-2017 годах.