Прямое попадание из танка: ВСУ показали броневик, который уцелел и сохранил жизни бойцам (видео)

Техника получила серьезные повреждения

Американский бронеавтомобиль MRAP MaxxPro, который уже есть на вооружении у украинских военных, показал блестящий результат. После прямого попадания из танка ПТРК техника уцелела и сохранила жизни экипажу. Соответствующее видео было опубликовано в сети.

Так, броневик сумел выдержать попадание танкового снаряда и противотанковой управляемой ракетой (ПТУР). Сам MaxxPro в результате происшествия получил серьезные повреждения, но люди, находившиеся внутри уцелели. Об этом сообщает издание NV.

"Вот наш броневик. Это попадание прямое из танка. А это в нас попал ПТУР. Броня сожгла полностью. Шланги сожгли. Но экипаж остался целым", – сказал украинский защитник.

Что известно о броневике MaxxPro

MaxxPro — это бронетранспортёр производства Navistar International, принятый на вооружение США в 2007 году. В 2006 году Пентагон запустил программу по созданию бронированных автомобилей, которые будут защищёнными от мин и стрелкового огня из засад

Этот броневик способен защитить экипаж при наземном взрыве мины до 7 кг в тротиловом эквиваленте. При этом общая масса этой машины составляет 14 тонн. Защищенная капсула не имеет сварной конструкции. Ее панцирные плиты крепятся на болтах, что упрощает ремонт и сборку машин на предприятии.

Информация о том, что украинские военные используют этот броневик появилась в социальных сетях только в середине августа 2022 года.

Напомни, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные получили беспилотник-"невидимку" Эльф. Он отлично справляется с атакой на оккупантов на большой расстоянии.