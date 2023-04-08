МиГ-29 для Украины: в чем может быть проблема для Воздушных сил ВСУ

Самолет мог бы серьезно помочь ВСУ, но в военное время это невозможно

Истребители МиГ-29, которые Украина получила и получит от Словакии и Польши, могут оказаться таким себе "чемоданом без ручки". И дело не только в том, что словацкие самолеты оказались повреждены, вероятно, российскими техниками.

Просто тактико-технические характеристики еще советских истребителей, произведенных в 1980-х годах, на порядок уступают таким же показателям условно современной вражеской российской авиации.

Так, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, возможности МиГ-29 по обнаружению противника в небе ограничиваются 60 км, ракеты могут стрелять на 30 км (свыше 50 км при использовании ракет Р-27). В то же время современный российский истребитель Су-35 может "видеть" врага за 200 км и сбить его на расстоянии более 100 км ракетой Р-37.

При этом как утверждает спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, МиГ-29 хотя и несколько усилят возможности украинской авиации, но не могут нести современное оружие или оборудование. В целом, их можно установить, но эта модернизация займет много времени и средств, что в условиях войны вряд ли возможно.

Все это делает МиГ-29 очень условно эффективным в прямом воздушном бою с российскими истребителями, и серьезно повышает требования к мастерству летчика, раз уж его техника заведомо слабее.

Как сообщает Zaborona со ссылкой на военного эксперта Андрея Харука, МиГ-29 могут применять американские противорадиолокационные ракеты HARM. Однако оборудование самолетов этими ракетами происходит по сути кустарно и сильно ограничивает способности данных ракет по поражению вражеских РЛС.

Настоящим решением проблемы превосходства российской авиации над авиацией ВСУ, могли бы стать поставки современных западных самолетов, тем более что те же МиГ-29 из большинства дружественных Украине стран уже были получены.

Массовая же поставка американских F-16, F-15, F/A-18, французских Dassault Rafale, шведских Gripen или европейских Eurofighter даст Украине не только количественное усиление воздушной мощи, но и качественное превосходство.

Причем поступление западных истребителей поможет не только побороться за господство в воздухе, но и справиться с новой опасностью от оккупантов в виде управляемых планирующих авиабомб, чье использование резко выросло последнее время.