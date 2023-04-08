Укр

Российское оружие против танков оккупантов: ВСУ показали, что может трофейный ПТРК "Корнет" (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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ПТРК "Корнет" Новость обновлена 08 апреля 2023, 11:20
ПТРК "Корнет". Фото suprotyv.com

Лазерная наводка – плюс данной модели

Украинские военные используют на фронте не только запасы из собственных складов или переданную западом технику, но и трофейную российскую. И бьет она неприятеля весьма неплохо.

Ukraine Weapons Tracker опубликовал видео, на котором на востоке Украины, 45 артиллерийская бригада уничтожает танк Т-90М. Его подбили именно из трофейного оружия — ПТРК 9К129 "Корнет", а добили поврежденный танк "шарами Молотова" из беспилотника.

Характеристики ПТРК "Корнет":

  • Максимальная дальность стрельбы: днем – 5500 м, ночью – 3500 м.
  • Минимальная дальность стрельбы: 100 м
  • Калибр: 152 мм
  • Максимальная фланговая скорость цели: 70 км/ч
  • Система управления: полуавтоматическая, по лучу лазера
  • Тепловизионный прицел 1ПН-79 "Метис-2" весом 11 кг
  • Дальность распознавания цели: 2500 м
  • Штатный боевой расчет: 2 чел.

Наводчик подсвечивает цель лазером, а ракета с собственной системой наводки следует за лучом к цели. Производитель заявляет об устойчивости к попыткам воспрепятствовать связи ракеты и лазера.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у российского "Корнета" есть определенные недостатки. По сравнению с украинской "Стугной", он хоть и легче и пробивает более толстую броню, но у украинского ПТРК есть возможность дистанционного пуска и имеет большую дальность обнаружения.

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#Оружие #Трофей #ПТРК Корнет #ПТРК