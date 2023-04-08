Российское оружие против танков оккупантов: ВСУ показали, что может трофейный ПТРК "Корнет" (видео)

Лазерная наводка – плюс данной модели

Украинские военные используют на фронте не только запасы из собственных складов или переданную западом технику, но и трофейную российскую. И бьет она неприятеля весьма неплохо.

Ukraine Weapons Tracker опубликовал видео, на котором на востоке Украины, 45 артиллерийская бригада уничтожает танк Т-90М. Его подбили именно из трофейного оружия — ПТРК 9К129 "Корнет", а добили поврежденный танк "шарами Молотова" из беспилотника.

Характеристики ПТРК "Корнет":

Максимальная дальность стрельбы: днем – 5500 м, ночью – 3500 м.

Минимальная дальность стрельбы: 100 м

Калибр: 152 мм

Максимальная фланговая скорость цели: 70 км/ч

Система управления: полуавтоматическая, по лучу лазера

Тепловизионный прицел 1ПН-79 "Метис-2" весом 11 кг

Дальность распознавания цели: 2500 м

Штатный боевой расчет: 2 чел.

Наводчик подсвечивает цель лазером, а ракета с собственной системой наводки следует за лучом к цели. Производитель заявляет об устойчивости к попыткам воспрепятствовать связи ракеты и лазера.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у российского "Корнета" есть определенные недостатки. По сравнению с украинской "Стугной", он хоть и легче и пробивает более толстую броню, но у украинского ПТРК есть возможность дистанционного пуска и имеет большую дальность обнаружения.