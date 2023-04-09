"Бардак" возрастом 60 лет: оккупанты тянут на передовую очередной антиквариат

На передовую враг тянет технику отмечающую в этом году 60-летний юбилей

В попытках заместить тысячи потерянных в ходе вторжения единиц бронетехники, оккупанты продолжают тащить в Украину старые, и как следствие, бесполезные образцы техники. В этот раз в составе эшелона были замечены российские БРДМ-2МС.

Как сообщает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, появление в войсках техники 60-летней давности говорит о том, что рф вынуждена менять концепцию, которой они придерживались ранее.

Так, БРДМ-2, она же бронированная разведывательно-дозорная машина или на армейском сленге "бардак", начала производиться еще в 1963 году и предназначалась для ведения разведки. Для этого данная техника была оборудована средствами наблюдения (танковая панорама, прибор ночного видения и прочее) и связи.

Сама БРДМ-2 передвигается на колесах для скорости, и имеет слабую броню, которая выдерживает лишь попадание стрелкового оружия с дальности до 100 метров. На вооружении — два пулемета калибром 14,5 и 7,62 мм.

Еще одним слабым местом БРДМ-2 был его бензиновый двигатель, который легко вспыхивал при повреждениях, и потреблял большое количество топлива, хотя и давал довольно высокую скорость.

Естественно, что спустя 60 лет сама концепция БРДМ для ведения разведки, с учетом наличия большого количества малых беспилотников, давно устарела. Тем не менее в 2016-2018-м году вс рф провели модернизацию данной техники, получив улучшенный образец БРДМ-2МС.

Данный образец получил более безопасный и экономичный дизельный двигатель, новую систему управления огнем для своих 2 пулеметов, и улучшенное бронирование. По заверениям россиян, оно "держит" обстрел пулеметов калибром до 14,5 мм в лоб, и осколки в днище.

Стоимость такой модернизации составила 7 млн руб. или более 100 тысяч долларов на единицу. При этом стоимость БПЛА Mavic 3, способного вести нужную или более качественную разведку, и даже сбросить сверху на технику взрывоопасный сюрприз, составляет порядка 3 тысяч долл.

"Ранее только ленивый российский "эксперт" не рассказывал, что эта машина себя изжила, морально и технически, а потому, армии рф не нужна. В итоге, БРДМ-2 толкали на экспорт, например, в Сербию и в модификации МС. Но, год войны и резкое сокращение ББМ вынуждает росиян применять то, что они сами же ранее называли архаизмом", — подчеркнул Александр Коваленко.

Ранее на передовую оккупанты начали отправлять танки Т-54, которые начали производить еще при Иосифе Сталине в 1946-м году.