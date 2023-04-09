"Не мы бьем, "Верба" бьет": что может известна украинская РСЗО (видео)

По сравнению с предыдущими советскими разработками "Верба" имеет ряд существенных преимуществ

В Украине Вербное воскресенье и "Телеграф" решили рассказать об одном из самых опасных видов украинского вооружения названный в честь растения с пушистыми почками. РСЗО "Верба" в ряды украинской армии поставляется не так давно, принят на вооружение в 2019 году.

"Верба" разрабатывалась на базе советского "Града", однако имеет более существенные преимущества. К примеру, экипаж может стрелять не выходя из кабины. Сокращено и время перезарядки, в "Граду" она длится час, а то и больше, а у экипажа "Верба" на это уходят минуты.

Характеристики "Верба":

Калибр — 122 мм,

Боекомплект — 40 ракет,

Экипаж — 5 человек,

Скорость — 85 км/ч,

Перезарядка — 10 мин,

Колесная формула 6 на 6,

современная система навигации,

зашифрованная связь.

Характеристики "Верба"

В отличие от "Градов" в "Верба" уже ставили современные навигационные системы. Открывает огонь на незнакомой местности украинский РСЗО в четыре раза быстрее. Благодаря переходу на шасси от "КрАЗ" проходимость стала лучше. Точность огня обеспечивается благодаря системе выравнивания и стабилизации платформы.

Ранее "Телеграф" рассказывал об использовании РСЗО "Град" мини версии, которую разработали для Вьетнама на территории войны россии против Украины. Эта установка была создана для использования в джунглях.