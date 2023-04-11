Мобильная автомастерская для ВСУ: что придумали и создали украинские изобретатели (фото, видео)

В автомастерской можно и колеса подкачать, и другие виды работ выполнить

Украинские военные получают легковые и грузовые машины для выполнения задач на фронте из разных источников — от волонтеров, иностранных союзников, и эти машины нуждаются в уходе. Во время боев они могут сломаться, быть повреждены осколками или минами, поэтому есть необходимость быстрого ремонта.

Украинские мастера в этом вопросе не плетутся в хвосте. Одна из компаний разработала мобильную автомастерскую, которую можно использовать в чрезвычайных условиях. Пока есть только одна такая машина, но вторая готовится. Она названа Locker.

Авторы утверждают, что разработка уникальна. Ей действительно есть что показать – в одном пикапе набор инструментов, три источника питания, электрическая лебедка, слесарный станок и многое другое.

По словам разработчиков, три источника электричества — дизель-генератор, солнечная панель и возможность подключения к внешнему питанию. Станок расположен в задней части, а электрическая лебедка вмонтирована под передний бампер. Машина может вытащить застрявшую легкую технику из брода.

"Начинка" впечатляет

Кроме прочего оборудования в комплект мастерской входят лопата, пила, топор, огнетушитель и много другого ручного инструмента. Первый в Украине Locker. уже перешел в эксплуатацию в батальон Национальной гвардии Украины, рассказывают разработчики.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как бронемашина украинского производства "Варта" спасла жизнь военных. Один из снарядов при обстреле разорвался совсем рядом.