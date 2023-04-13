На очереди - дирижабли? Оккупанты возродили образец вооружения 100-летней давности

Сумрачный гений оккупантов реанимировал оружие из конца 19-го века

Для технической разведки, разминирования, а также восстановления железнодорожных путей и малых сооружений с незначительными разрушениями российские оккупанты начали применять… бронепоезд! Это "чудо военной техники" было воссоздано из обычного серийного состава.

Такой "новостью" поделилось министерство обороны рф, подчеркнув, что основной задачей бронепоезда является сопровождение воинских грузов и пассажирских поездов.

Этот бронепоезд вс рф имеет бронированное покрытие, на грузовых платформах размещено вооружение, техника и огневые средства, укрытия для ведения огня и отражения нападения противника.

Бронирование вагонов состоит из стены, обшитой листами из 20-миллиметровой стали, за деревянной обшивкой — мешки с песком. В бронекапсуле — стрелки с автоматами и крупнокалиберными пулеметами. Тепловоз для безопасности расположен в середине состава, машинист ориентируется на команды наблюдателя.Имеет установки 23-мм зенитных пушек, но из-за высоких надстроек они явно имеют ограниченный сектор огня.

Одним словом — почти все, как 100 лет назад во времена Первой мировой за исключением того, что вместо паровоза — дизельный тепловоз.

Отметим, что впервые нечто подобное к концепции применения бронепоезда было испытано еще во время Гражданской войны в США в 1861-1865 годах, когда на железнодорожные платформы устанавливались орудия. Но свой окончательный вид, с бронированием паровоза и вагонов, бронепоезда приобрели во время англо-бурской войны 1898-1902 годов.

Последний раз бронепоезда использовали во времена Второй Мировой войны, правда уже к концу войны они все чаще представляли из себя бронепоезда ПВО для защиты важных железнодорожных станций.

Но современный российский бронепоезд непригоден ник к практическим боевым действиям, ни как стационарный вооруженный условный опорный или охранный пункт. Поскольку уязвим и для атаки БПЛА с воздуха, и для поражения ствольной и реактивной артиллерией на таких дистанциях, о которых во времена Первой и Второй мировой войн даже мечтать не могли.

При этом еще один бронепоезд перевозит кровавого диктатора путина, его стоимость составляет порядка 1 млрд рос руб. или 15 млн дол.