Украинским городам грозит новый враг? Чем опасна российская ракета Х-50

У Х-50 есть одна особенность, которая может сделать ее неуязвимой для ПВО, но не факт что это сработает

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов предупредил, что российские оккупанты могут возобновить массированные ракетные удары по городам, используя новые ракеты.

В качестве нового оружия может выступить малоизвестная для ПВО ВСУ, и потому потенциально опасная ракета Х-50, о которой крайне мало информации в открытом доступе.

Как пишет Defence.ua, Х-50 является продолжением проекта Х-СД, "замороженного" еще в 90-х годах прошлого века. В 2017 году данный проект возобновился уже под названием Х-50 "Орион" и должен был стать "облегченной" версией крылатой ракеты Х-101.

Так, заявленные характеристики Х-50 дают возможность поражать цель на расстоянии до 1500 км. Правда вопрос – с какой точностью ракета на это способна? Да и сможет ли она это делать на дозвуковой скорости – максимум 950 км/ч.

Указано, что запускать эту ракету могут со всех типов российских стратегических бомбардировщиков – Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160 в количестве от 8 до 14 ракет.

Вероятно, впервые Х-50 был продемонстрирована под индексом "Изделие 720" в феврале 2023 года во время визита экс-президента рф дмитрия медведева на завод "Радуга" в городе Дубна под москвой, где и производятся российские крылатые ракеты.

Выставка российских ракет к визиту дмитрия медведва

По словам военного эксперта группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, у Х-50 имеются как недостатки, так и преимущества.

К недостаткам относится тот факт, что она дозвуковая, то есть ее могут сбивать все существующие украинские ЗРК. А из-за дальности поражения в 1500 км и переноса аэродромов с самолетами Ту от границ Украины, нанесение ударов новой ракетой будет осложнено. К тому же, имеющиеся бомбардировщики уже выработали свой ресурс, и их полная нагрузка ракетами Х-50 может привести к выходу самолетов из строя.

"Неприятный момент для наших ПВО — это наличие у Х-50 постановщика помех и ловушек. С другой стороны, неизвестно насколько эффективно они будут отрабатывать. В данном случае, только на практике можно будет узнать уровень КПД от этих элементов и насколько эффективно их можно будет обходить", — говорит о преимуществах Х-50 Александр Коваленко.

Вместе с тем, эксперт отмечает, что вряд ли россия сможет выпускать Х-50 массово и оценивает общий потенциал производства ракет в рф в 60-150 единиц в месяц.

Напомним, оккупанты уже более месяца не наносят массированных ракетных ударов, что может говорить либо о дефиците ракет, либо о подготовке новых ударов, но уже по другим целям.