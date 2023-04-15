Укр

Британский охотник: ВСУ показали оружие для борьбы субмаринами

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Автор
Вертолет Sea King
Вертолет Sea King. Фото Открытые источники

Техника специально заточена на охоту за подлодками с крылатыми ракетами Калибр

В начале года в Украину прибыли британские вертолеты S-61 Sea King (Король моря) с обученными украинскими экипажами, которые должны были заступить на боевое патрулирование. И вот появились кадры с их боевым дежурством.

Как сообщает в своем Telegram-канале украинский журналист Андрей Цаплиенко, один из двух переданных вертолетов находится на боевом патрулировании.

Хотя S-61 Sea King и был создан еще в 1959-м году, он по-прежнему остается грозной силой, способной бороться с врагом. И главная его ценность – узкая специализация по борьбе с подводными лодками.

Так, Sea King способен отойти вглубь моря на расстояние в 500 км от берега в поисках российских подводных лодок, и при их обнаружении – атаковать глубинными бомбами и противолодочными торпедами.

Ценность Sea King в том, что он способен потопить подводные лодки рф, которые находятся в Черном море, и являются носителями крылатых ракет "Калибр". Теперь же с наличием у Украины противолодочных вертолетов, оккупанты явно как следуют подумают прежде чем применять такую дорогую технику с риском ее потери.

Отметим, что первые вертолеты прибыли в Украину в январе 2023 года, и всего могут быть переданы до 10 подобных вертолетов, поскольку именно столько экипажей готовились в Великобритании.

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#Оружие #Вертолеты #Sea King