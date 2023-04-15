Самая большая дальность в своем калибре: какую пушку передали Украине из Финляндии (видео)
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Пушка имеет разную дальность разными снарядами
Пушка "Гиацинт" хорошо знакома украинским военным. Она регулярно помогает уничтожать врагов на фронте. На территории обороны от россиян заметили "Гиацинт — Б" от Финляндии.
Портал Ukraine Weapons Tracker отмечает, что о передаче таких пушек не объявлялось официально, поэтому точное количество неизвестно. В Финляндии всего было 24 "Гиацинта — Б".
Пушку в Украине приняли на вооружение в 1976 году. Ее калибр 152 мм. Из особенностей — у "Гиацинта — Б" повышена дальность стрельбы. В отличие от "Гиацинта – С" эта модель буксированая.
Пушка именно в буксированном варианте имеет наибольшую дальность стрельбы активно-реактивными снарядами из всех советских систем такого калибра – 40 км. Уступает исключительно 203-мм САУ "Пион". Использовали такую пушку в температурном диапазоне +/- 50 градусов Цельсия.
Характеристики "Гиацинта — Б":
- Калибр — 152 мм,
- Ствол нарезной, длина с дульным тормозом — 8,1 метра,
- Полуавтоматический затвор,
- использует энергию отката,
- оборудована цепным усилителем для раздельной досылки снаряда и гильзы с зарядом в камеру ствола,
- Максимальная дальность стрельбы: осколочно-фугасным – 28,5 км, активно-реактивным – 40 км,
- Прицел — Г-1М, ОП4М-90А
- Дорожный просвет — 475 мм
- Боевой расчет — 8 человек
- Время на перевод из производного положения в боевое – 3-4 мин.
Еще до российского вторжения Украина производила снаряды для "Гиацинта — Б", включая активно-реактивные ОФ-22 самостоятельно. Новые виды последний раз презентовали в 2018 году.
Ранее "Телеграф" рассказывал об использовании украинскими артиллеристами польской САУ Krab. Однако для успешного контрнаступления Украине нужно больше артиллерии.