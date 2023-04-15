Самая большая дальность в своем калибре: какую пушку передали Украине из Финляндии (видео)

Пушка имеет разную дальность разными снарядами

Пушка "Гиацинт" хорошо знакома украинским военным. Она регулярно помогает уничтожать врагов на фронте. На территории обороны от россиян заметили "Гиацинт — Б" от Финляндии.

Портал Ukraine Weapons Tracker отмечает, что о передаче таких пушек не объявлялось официально, поэтому точное количество неизвестно. В Финляндии всего было 24 "Гиацинта — Б".

Пушку в Украине приняли на вооружение в 1976 году. Ее калибр 152 мм. Из особенностей — у "Гиацинта — Б" повышена дальность стрельбы. В отличие от "Гиацинта – С" эта модель буксированая.

Пушка именно в буксированном варианте имеет наибольшую дальность стрельбы активно-реактивными снарядами из всех советских систем такого калибра – 40 км. Уступает исключительно 203-мм САУ "Пион". Использовали такую пушку в температурном диапазоне +/- 50 градусов Цельсия.

Характеристики "Гиацинта — Б":

Калибр — 152 мм,

Ствол нарезной, длина с дульным тормозом — 8,1 метра,

Полуавтоматический затвор,

использует энергию отката,

оборудована цепным усилителем для раздельной досылки снаряда и гильзы с зарядом в камеру ствола,

Максимальная дальность стрельбы: осколочно-фугасным – 28,5 км, активно-реактивным – 40 км,

Прицел — Г-1М, ОП4М-90А

Дорожный просвет — 475 мм

Боевой расчет — 8 человек

Время на перевод из производного положения в боевое – 3-4 мин.

Еще до российского вторжения Украина производила снаряды для "Гиацинта — Б", включая активно-реактивные ОФ-22 самостоятельно. Новые виды последний раз презентовали в 2018 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал об использовании украинскими артиллеристами польской САУ Krab. Однако для успешного контрнаступления Украине нужно больше артиллерии.