Теперь бьет оккупантов: ВСУ показали работу трофейного пулемета "Корд" (видео)
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Боец ВСУ показал "обкатку" трофея на видео
Помимо полученного от западных союзников вооружения, ВСУ нередко используют на поле боя различные трофеи, отбитые у врага. Одной из таких добыч украинских военных стал российский пулемет "Корд". Теперь он будет работать против самих же оккупантов.
Этот пулемет наши защитники сняли с подбитого российского танка. Соответствующее видео "обкатки" трофейного вооружения показал на своей странице в Instagram украинский военный.
"Обкатка" трофейного вооружения. Сегодня мы "играемся" с "Кордом". Посмотрим, что он из себя представляет", — говорит боец на видео.
Что известно про пулемет "Корд"
Это российский крупнокалиберный пулемёт с ленточным питанием под патрон 12,7×108 мм. Он был разработан в 1997 году и с 1998-го введен в эксплуатацию.
С 2001 года пулемёт официально принят на вооружение вооружённых сСил россии. Кроме пехотного варианта, он также устанавливается в зенитной установке на башне российского танка Т-90С.
"Корд" может использовать любые патроны стандарта 12,7×108 мм, в том числе МДЗ и БС (БС-41). Последний, к слову, имеет пулю с вольфрамовым сердечником, а это, в свою очередь, улучшает бронепробиваемость. Пуля патронов БС и БС-41 способна пробивать 20 мм стали с дистанции 750 метров.
Характеристики
- Масса (без патронов) — 26 кг;
- Длина — 1625 мм (танковый), 1980 мм (пехотный, на станке);
- Патрон — 12,7×108 мм;
- Скорострельность, выстрелов/мин — 600—650;
- Прицельная дальность — 2000 м;
- Максимальная дальность — 6000 м.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что наши защитники используют против захватчиков трофейный ПТРК "Корнет". ВСУ показали, на что способна эта техника.