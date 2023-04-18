Теперь бьет оккупантов: ВСУ показали работу трофейного пулемета "Корд" (видео)

Боец ВСУ показал "обкатку" трофея на видео

Помимо полученного от западных союзников вооружения, ВСУ нередко используют на поле боя различные трофеи, отбитые у врага. Одной из таких добыч украинских военных стал российский пулемет "Корд". Теперь он будет работать против самих же оккупантов.

Этот пулемет наши защитники сняли с подбитого российского танка. Соответствующее видео "обкатки" трофейного вооружения показал на своей странице в Instagram украинский военный.

"Обкатка" трофейного вооружения. Сегодня мы "играемся" с "Кордом". Посмотрим, что он из себя представляет", — говорит боец на видео.

Что известно про пулемет "Корд"

Это российский крупнокалиберный пулемёт с ленточным питанием под патрон 12,7×108 мм. Он был разработан в 1997 году и с 1998-го введен в эксплуатацию.

С 2001 года пулемёт официально принят на вооружение вооружённых сСил россии. Кроме пехотного варианта, он также устанавливается в зенитной установке на башне российского танка Т-90С.

"Корд" может использовать любые патроны стандарта 12,7×108 мм, в том числе МДЗ и БС (БС-41). Последний, к слову, имеет пулю с вольфрамовым сердечником, а это, в свою очередь, улучшает бронепробиваемость. Пуля патронов БС и БС-41 способна пробивать 20 мм стали с дистанции 750 метров.

Характеристики

Масса (без патронов) — 26 кг;

Длина — 1625 мм (танковый), 1980 мм (пехотный, на станке);

Патрон — 12,7×108 мм;

Скорострельность, выстрелов/мин — 600—650;

Прицельная дальность — 2000 м;

Максимальная дальность — 6000 м.

Пулемет "Корд". Фото - Википедия

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что наши защитники используют против захватчиков трофейный ПТРК "Корнет". ВСУ показали, на что способна эта техника.