Россия начала отправлять свои истребители в Иран. Что получит взамен? (видео)

Российские самолеты начали поступать в Иран — почему это хорошо для Украины

Во вторник, 18 апреля, в Иране приземлились первые три российских истребителя Су-35, которые на сегодняшний день являются одни из самых условно современных военных российских разработок. Тем самым москва выполняет свои обязательства перед Ираном, который с 2022 года в свою очередь помогает ей поставками своего вооружения и боеприпасов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает офицер Армии обороны Израиля Игал Левин, добавляя, что общее количество самолетов по контракту может составить до 60 единиц.

Су-35 в Иране

Заметим, что Су-35 один из самых условно современных самолетов ввс рф. Ведь производить его начали сравнительно недавно — с 2009 года. По своим боевым характеристикам он значительно превосходит авиацию ВСУ в дальности обнаружения воздушных целей и их поражения более дальнобойными ракетами.

Но несмотря на это даже формально уступавшие по характеристикам украинские МиГ-29 в воздушных дуэлях могли поражать Су-35.

Впрочем, возможное получение Украиной американских F-16 способно в корне изменить ситуацию над полем боя. Ведь, как утверждает пилот ВВС США в отставке Дэн Гэмптон, американский истребитель имеет более современные технологии.

Так, он "видит" дальше Су-35, имеет более дальнобойные ракеты, а в ближнем воздушном бою F-16 более незаметен и маневреннее чем тот же МиГ-29 Воздушных сил Украины. Вся надежда у оккупантов будет только на численное преимущество, и вот его-то как раз у оккупантов из-за сделки с Ираном может и не оказаться.

Су-35 в рф производит всего одно предприятие, которое расположено в Комсомольске-на-Амуре. Это одноименный авиационный завод, который с 2009 по досанкционный 2021 год смог (по открытым данным) произвести чуть более 120 самолетов, то есть его производительность в год равнялась примерно 10 машинам.

Таким образом, в идеале выполнение контракта на 60 Су-35 для Ирана может занять у производителя до 6 лет. Это при условии, что для их производства не требуется импортных подсанкционных деталей.

При этом само минобороны рф может остаться вообще без новых самолетов, а ремонт старых и их поставки в войска сильно замедлится. Это случится еще быстрее, если для скорости часть самолетов будут передаваться из числа уже действующих авиационных частей, что ослабит авиационный потенциал оккупантов.

Кстати, Су-35 являются одними из самолетов, которыми россияне часто атакуют с помощью "улучшенных" авиационных бомб, которым пока Украине противопоставить нечего.

То есть отвлечение ресурсов оккупантов на производство Су-35 для Ирана сможет ослабить ударный потенциал российской авиации, но еще лучше это сделает поставка Украине западных самолетов, прежде всего F-16.