Десятки новых гаубиц для Украины от Италии: чем они лучше испытанных американских (видео)

Заявленная дальность стрельбы от 24 до 30 км

Украина получит или уже получила от Италии около 60 САУ М109L. Эта модель артиллерийской самоходной установки отличается от базовой М109, которую украинские военные успешно используют на фронте.

САУ М109L – модернизированный вариант итальянского производства компании Leonardo Defence Systems. Решение о модификации было принято в конце 80-х годов. Основная замена по сравнению с базовым вариантом M109 – удлинение длины ствола. Из 23 калибров его сделали 39 калибров.

Также был модифицирован корпус, буферы отдачи и т.д. Ствол калибра 155 мм оснащен переработанным дульным тормозом, при этом максимальное увеличение отдачи на M109L составляет всего 100 мм, отмечают эксперты. Добавим, что из-за баллистической схожести к этой модификации САУ подходят снаряды от FH-70.

Характеристики САУ М109L:

Калибр: 155 мм

Максимальная дальность стрельбы: 24 (снарядами L15 HE)/30 км (осколочно-фугасным (HE) снарядом M15A2). Отмечается, что современные снаряды могут давать до 40 км.

Калибр вспомогательной пушки: 7.62 мм,

Скорострельность: 4 выстр/мин

Вес: 28 тонн

Скорость: 60 км/ч по дороге — 25 км/ч по бездорожью

Дальность движения: 320 км.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что обновленную американскую М109 уже используют, в частности на Бахмутском направлении. Есть в украинском арсенале и САУ с крупнейшим стволом в 152 мм калибре.