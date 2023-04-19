"Буратино" попал в плен: ВСУ затрофеили одно из самых мощных вооружений оккупантов

Это оружие остается самым мощным после ядерного, но имеет ряд недостатков

ВСУ затрофеили и перевели "на сторону добра" очередную уникальную единицу военной техники оккупантов. Речь идет о столь любимой вражеской пропагандой тяжелой огнеметной системе (ТОС) "Буратино".

Фото с двигающейся трофейной ТОС-1 разместил в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко, уточнив, что установка использует 220-мм термобарические реактивные снаряды.

По своей мощности термобарические боеприпасы, они же боеприпасы объемного взрыва, уступают только ядерному оружию, но при этом их использование не запрещено Женевской конвенцией.

Принцип объемного взрыва предполагает распыление из снаряда горючей смеси, после чего следует ее подрыв. В результате выжигается кислород и образуется резкий перепад давления и сверхвысокая температура, от которой плавится даже кирпич.

Трофей едет на войну

Со стороны же взрыв подобного боеприпаса выглядит особенно эпично, за что ТОС полюбила российская пропаганда. Правда при этом пропагандисты рф не любят говорить о слабостях таких тяжелых огнеметных систем. А таких слабостей хватает.

Так, хотя шасси ТОС на основе танка Т-72 весят 46 тонн и дают защиту корпусу, сама пусковая установка расположена сверху открыто, и потому может быть повреждена сбросом с дрона сравнительно небольшого боеприпаса.

Но главная проблема – довольно небольшая дальность стрельбы, всего 3600 метров, что делает "Буратино" уязвимым для огня даже легких минометов. Они не могут полностью уничтожить ТОС, но вывести из строя — вполне способны. Также опасны ПТРК с дальностью стрельбы до 5 км, и уже упомянутые дроны, способные как сами нанести удар сверху, так и скорректировать огонь артиллерии.

Тем не менее, мощность боеприпаса внушает уважение и потому трофейные "Буратино" и его модификация "Солнцепек" с дальностью стрельбы в 6000 метров активно используются ВСУ, ведь их удалось захватить уже далеко не одну.