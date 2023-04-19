Маленький, но очень шумный: ВСУ сбили дрон оккупантов, который слышен за 3,5 километра (видео)

Несмотря на малые габариты украинские бойцы сбили его прекрасно услышав громкий звук

Под Бахмутом бойцы 8-го полка Сил специальных операций ВСУ сбили довольно "забавный" российский БПЛА "Гранат-1".

Об этом сообщается в Telegram-канале офицера Армии обороны Израиля Игаля Левина, причем видно, что уничтожение цели произошло благодаря ПЗРК.

БПЛА "Гранат-1" — это довольно старый беспилотник, построенный по схеме "летающее крыло", с дальностью полета до 15 км, оснащенный фото-, видео-, а также тепловой камерами.

Впервые он был использован оккупантами против ВСУ еще в 2015-м году на Донбассе, после чего не раз светился в зоне тогда еще Антитеррористической операции. Уже в 2017-м году первый "Гранат-1" был сбит в районе Светлодарской дуги, позднее это повторилось в 2020-м.

БПЛА передает картинку в режиме реального времени по цифровому каналу связи на расстояние до 15 км и может зависать над определенными участками земли и корректировать огонь артиллерии. "Гранат-1" входит в комплекс "Наводчик-2" дивизионов ствольной артиллерии и РСЗО, которые могут вести более точную стрельбу в течение 75 минут, которые дрон может держаться в воздухе.

При этом дрон выполнен довольно примитивно. Ттак, несмотря на малые размеры – до 52 см в длину и вес до 2,5 кг, "Гранат-1" прекрасно слышен даже на высоте в 3500 метров, на которую он способен подниматься. Как сказали сбившие беспилотник бойцы ССО, несмотря на высоту они прекрасно слышали его гул.

В то же время ВСУ готовятся получить 10 БПЛА RQ‑35 Heidrun производится датской компанией Sky Watch, могут передавать сигнал на 30 км в течение 100 минут, и при этом остается бесшумным на расстоянии свыше 150 метров и на высоте 300 метров. Собирает деньги на их покупку американский актер Марк Хэмилл, всемирно известный по роли Люка Скайуокера в культовой кинотрилогии "Звездные войны".