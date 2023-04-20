Украина использует турецкие ракеты с лазерным наведением: чем они могут удивить (видео)

Вместо запуска большого количества снарядов система может нанести несколько точечных ударов

Турция может предоставлять Украине разные виды оружия. В частности, среди них есть ракеты Roketsan TRLG-230 для РСЗО.

О появлении первого официального изображения ракет перед использованием украинской 49-й артиллерийской бригадой сообщает Ukraine Weapons Tracker. О передаче таких ракет первые данные начали поступать в конце 2022 года. Якобы их передали еще летом 2022 года.

Как отмечает производитель, ракета TRLG-230 обеспечивает точный и эффективный огонь по приоритетным целям на дальности 20-70 км. Запускать его можно из артиллерийской системы Roketsan MCL (Multi-Caliber Launcher) и других с совместимым интерфейсом.

Характеристики TRLG-230:

Ракета класса "земля-земля";

Обладает инерциальной, спутниковой системой управления и лазерной системой наведения;

Погрешность ракеты — не более 2 метров;

Взрыв может быть подрывом при контакте с поверхностью или на заданной высоте;

Калибр — 230 мм;

Вес общий/боевой части 210/42 кг;

Эффективный радиус поражения до 55 м;

Дальность 20-70 км, хороша для ударов на тактической глубине.

Использовать ракеты можно с уже известными дронами Bayraktar TB2. В паре с ракетой БПЛА выполняет роль лазерного указателя целей. По своим свойствам ракета TRLG-230 может сравниться с Brimstone 2 от Британии.

Ранее "Телеграф" сообщал об испытаниях в Турции нового ударного беспилотника. Компания Baykar с помощью беспилотника со сверхзвуковой ракетой класса "земля-воздуха" TRG-230-IHA может поражать цель на расстоянии 150 км.