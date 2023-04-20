У них есть сотни танков, пушек и боеприпасов. Чем Южная Корея может помочь Украине?

Южная Корея может помочь Украине практически всем спектром современного вооружения

Во вторник, 19 апреля, президент Южной Кореи Юн Сок Ель впервые за время полномасштабной войны в Украине заговорил о возможности военной помощи нашей стране.

Но при этом глава южнокорейской республики не уточнил, что именно его страна может поставить на фронт русско-украинской войны.

Как сообщает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, потенциал Южной Кореи в вопросах ВПК достаточно велик и разнообразен.

Например, в номенклатуру вооружения Южной Кореи входят танки еще советского образца Т-80У и соответствующие выстрелы калибра 125-мм. Так же есть некоторое количество БМП-3 и БТР-80. При этом в сравнении с прочими образцами техники, которую использует армия ЮК это незначительный потенциал, который не жалко будет передать.

Но на деле возможности Южной Кореи куда обширнее, ведь имея такого соседа, как КНДР, государство давно наладило производство как собственных образцов оружия и военной техники, так и модернизацию зарубежных.

В их числе 2 тысячи образцов К1/K1E1/K1A1/K1A2/К2. Это по факту модернизированный под условия Кореи американский танк М1 "Абрамс". При этом кроме БТР-80 на вооружении Южной Кореи почти 2,5 тыс. прочих наименований бронетранспортёров.

Танк К1 - это корейская модификация Абрамса

"Имеется весьма внушительный артиллерийский потенциал в количестве 1 300 155-мм САУ К9 Thunder и более 1 тыс K55/К55А1, являющихся корейской модернизацией М109. Более 2 300 САУ калибра 155-мм с налаженным производством выстрелов данного калибра", — пишет Александр Коваленко.

Кроме того, Южная Корея обладает достаточно мощным потенциалом чтобы разрабатывать свои собственные боевые истребители и вертолеты. Пока, правда, до опытных образцов дело не дошло. Зато имеются свои собственные учебные, учебно-боевые и легкие штурмовые самолеты, ведется производство и модернизация западных образцов самолетов, вертолетов и даже БПЛА. Например, RQ-101 "Найт Интрудер-300".

Отдельный мощный сектор ВПК – производство артиллерии и боеприпасов к ним. Так, Южная Корея может выпускать 105- и 155-мм буксируемые гаубицы, 120-мм танковые пушки, 30-, 76- и 127-мм корабельные пушки, 60-, 81- и 107-мм минометы стандартов НАТО и многое другое.

Собственная корейская САУ К9

Все это может в изобилии снабжать боеприпасами, например, компания "Хан-хва", которая специализируется на выпуске 60-, 81- и 120-мм мин, авиационных бомб, неуправляемых ракет для реактивных систем залпового огня калибров 130- и 70-мм, выстрелов для 40-мм автоматических и шестизарядных ручных гранатометов, ручных гранат.

Завод компании "Пунсан" производит артиллерийские снаряды калибров от 20 до 203,2 мм, мины (60 и 81 мм) и патроны для стрелкового оружия, а также пороха, гильзы, взрыватели, хвостовые оперения, капсюли и пули. Предприятие фирмы "Самъян кемикл" изготавливает артиллерийские снаряды калибров 105 и 155 мм, 60- и 81-мм мины, а также ручные гранаты и дымовые шашки различного типа.

Новость о возможной военной помощи Украине со стороны Южной Кореи уже вызвала истерику у россиян, на что они получили достойный ответ.