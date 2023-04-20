Укр

Не только "Леопарды": производитель танков начал создавать уникальное оружие для полетов (видео)

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Концепт будущей авиаматки дронов
Концепт будущей авиаматки дронов. Фото Deutche Welle

Производитель танков хочет создать первый образец уникального оружия не только в Германии, но и в мире

Немецкая компания Rheinmetall AG, известная украинцам, прежде, всего как производитель танков "Леопард", решили расширить свое присутствие не только на земле, но и в воздухе. С этой целью концерн решил заняться разработкой первого в Германии беспилотного летательного комплекса, да еще и с уникальной концепцией применения.

Об этом пишет немецкой издание Welt, уточняя что новое оружие будет эффективно сочетать в себе преимущества двух полетных систем.

В будущем БПЛА будет применена концепция так называемой "авиаматки" или "воздушного авианосца", по которой к крупному самолету крепятся летательные аппараты поменьше и затем отпускаются для выполнения боевого задания.

Уникальностью концепции будет то, что головной самолет будет беспилотным, как собственно и те, что будут крепиться к нему. Так, крупный дрон будет заниматься разведкой и при необходимости запускать маленькие дроны для нанесения точных ударов сверху.

Вероятнее всего в качестве носителя, как пишут СМИ, будет использоваться разведывательный БПЛА Luna NG с размахом крыльев до 5 метров, а в качестве дронов-камикадзе — до восьми маленьких квадрокоптеров-камикадзе Hero R от с израильской компанией UVision.

Тем временем ВСУ ожидают поставки БПЛА от звезды кинотрилогии "Звездные войны" Марка Хэмилла.

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#Оружие #Военная техника #БПЛА #Дрон