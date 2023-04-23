Укр

"Божена" - богиня разминирования: как техника из Словакии помогает Украине

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Bozena-5
Bozena-5. Фото Открытые источники

Система позволяет безопасно разминировать местность

Для безопасного разминирования полей и на деоккупированных территориях ВСУ все чаще используют системы разминирования Bozena-5, которые предоставлены Словакией.

Об этом сообщает Telegram-канал СтратКом ЗСУ, показывая работу системы разминирования Bozena-5, гусеничной дистанционно управляемой машины, помогающей саперам.

Система разминирования Bozena-5 – это гусеничная дистанционно управляемая машина словацкого производства, предназначенная для ликвидации мин. Благодаря вращающемуся цепному устройству разминирования она осуществляет принудительную детонацию или ликвидацию противопехотных мин нажимного или натяжного действия, а также противотанковых мин с зарядом, эквивалентным 9 кг тротила.

Система включает в себя основной корпус машины, разгрузочное устройство, кабину оператора и прицеп транспортной платформы. При этом управлять системой как вручную оператору из бронированной кабины, которая защищена от повреждений при детонации боеприпасов бронированным щитом, расположенным в передней части машины, так и с дистанционного пункта управления.

Дистанционное управление

Отметим что в последнее время ВСУ получают все больше техники для разминирования, что может косвенно свидетельствовать о подготовке к контрнаступлению.

Теги:
#Словакия #Оружие #Военная техника #Разминирование