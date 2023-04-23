На вооружении ВСУ заметили иорданские ракеты: что о них известно (фото)

Впервые в Украине заметили оружие из Иордании

Украинские военные продолжают получать различные виды вооружения от стран-союзников. Недавно нашим бойцам передали ракеты для зенитно-ракетного комплекса "Оса-АКМ". Вероятно, они были поставлены в нашу страну из иординаских складов.

Серьезный дефицит ракетных запасов для советских ЗРК сейчас покрывается всеми возможными способами. И в одном из видео, которое опубликовали российские пропагандисты, на украинском ЗРК "Оса-АКМ" был заметен оранжевый пусковой тубус для ракеты. Это может говорить о том, что ракеты поставлены из Иордании. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.

Иорданские ракеты в ВСУ. Фото - Ukraine Weapons Tracker

"Иорданские комплексы 9К33М2 "Оса-АК" были выведены из эксплуатации в 2017 году. 35 из 52 были позже проданы в Армению, назначение остальных остается неизвестным", — говорится в сообщении.

Иорданские ракеты в Армении. Фото - Ukraine Weapons Tracker

По словам операторов украинских ЗРК, эти ракеты имеют пониженную перехватную способность (50-60% вместо обычных 80%).

"Как говорится — что-то лучше, чем ничего!", — подчеркнули аналитики.

Что известно о ЗРК "Оса-АКМ"

Это автоматизированный зенитно-ракетный комплекс. Он может эффективно бороться с вражескими самолётами и вертолётами при прикрытии войск. Зона поражения по высоте составляет от 10 до 5000 м, по дальности — от 1,5 до 10,3 км.

ЗРК имеет возможность обстрела целей, движущихся со скоростями до 500 м/с и маневрирующих с перегрузкой до 8 единиц, а также возможность обстрела целей летящих со скоростью 300 м/с вдогон. Установка имеет 6 ракет 9М33М3.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вооружении украинских воинов заметили турецкую реактивную систему залпового огня Roketsan MCL.