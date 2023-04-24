Деградация продолжается. россия отказалась от еще одного "перспективного" вооружения

Спустя годы после начала работ оккупанты поняли, что у них нет двигателя для самолета

Военно-промышленный комплекс рф, способный разве что ухудшать и без того устаревшие образцы вооружения, все чаще отказываются от производства новых образцов.

В этот раз жертвой стал очередной "перспективный" самолет Ил-112В для замены устаревшего Ан-26, о чем в своем Telegram-канале сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, на Воронежском авиазаводе остановлена сборка "перспективного" Ил-112В, поскольку предлагаемый для самолета двигатель опасен для своего экипажа и потому необходимо создавать для самолета новый двигатель.

"Дело в том, что дефективность силовой установки Ил-112В проявлялась в высоком износе лопастных втулок на двигателях ТВ7-117СТ. Да, двигателей от Ил-114, которые вставили на Ил-112В и разместили на них непредусмотренные ТТХ лопасти, ведь в рф так и не сделали новую силовую установку под новое техзадание Ил-112В", — говорит эксперт.

Свой первый полет Ил-112В совершил 30 марта 2019 года, после чего вернулся на Воронежский аиазавод для устранения выявленных многочисленных дефектов. Второй полет случился ровно 2 года спустя, 30 марта 2021 года, а уже при четвертом полете на заходе для посадки на аэродром Кубинка под Москвой Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье. Все члены экипажа погибли.

"После этого инцидента над дефективной машиной глумились ещё 2 года, пытаясь продемонстрировать бурную деятельность, но чёрный апрель поставил в его мучениях жирную точку. Самое смешное то, что буквально 15 февраля 2023 ОАК заявляло о том, что работы по Ил-112В продолжатся. Что же, продолжились 2 месяца и прекратились. Ведь создание нового двигателя для самолёта это именно то, что современный российский ВПК уже не сможет осилить", — резюмирует Александр Коваленко.

Буквально на днях в рф также признали бесполезность использования новейшей, построенной всего 2 года назад подводной лодки проекта "Лада" и флагмана флота рф – крейсера "Петр Великий".