Стреляет, но не ездит: оккупанты завезли на передовую свои самые распиаренные танки

Новейшим танкам оккупантов грозят уничтожение и массовые поломки

Оккупанты все-таки завезли на фронт российско-украинской войны свои самые распиаренные танки Т-14 "Армата". Правда эти танки пока запомнились разве что своими постоянными курьезами, связанными с нежеланием двигателя заводиться, и поломками накануне всяческих парадов.

Ранее уже появлялась информация, что рф может направить такие танки на войну с целью пропаганды.

И вот, как сообщают российские СМИ, первые Т-14 якобы прибыли на передовую и даже воюют, правда с одним нюансом – в атаку они не ходят, а просто стреляют издали по позициям ВСУ. То есть фактически используются, как и старые Т-55 — вкопанная артиллерия средней дальности.

Предполагаемый кадр использования Арматы на передовой

Иронично, что хотя Т-14 не впечатляет своими характеристиками — вес 47 тонн, 125-мм танковая пушка с 46 снарядами в боекомплекте, два пулемета — 12,7 мм "Корд" и 7,62 мм, скорость в 40-80 км/ч, — именно его бронезащиту и компоновку оккупанты почему-то называют лучшей в мире.

Так, "жилая" часть танка представляет собой бронекапсулу, способную защитить экипаж из 3 человек от поражения, причем башня является "нежилой". Также динамическая броня якобы на 95% защищает от всех видов РПГ, а активная защита "Афганит" может поднимать дымовые завесы, ставить помехи ПТУРам или сбивать их на подлете своими мини-снарядами, отстреливаемыми с башни бронемашины.

Наконец, "мифическое" спец покрытие танка снижает его видимость для ПТРК и других противотанковых средств.

Но при этом сам танк постоянно попадает в позорные ситуации, когда не то, что воевать, а даже ехать не желает.

Армата заглохла прямо во время парада в москве

Очевидно, что оккупанты попросту сами не верят в "живучесть" Т-14 и потому боятся использовать его для атак на позиции ВСУ. Тем более, что таких танков выпущено всего несколько десятков, а стоимость каждой единицы — как у космического корабля.

По мнению экспертов американского журнала The National Interest, Т-14 имеет серьезную проблему – слабое бронирование верхней части башни, куда он может быть поражен ПТРК TOW-2B или Javelin и уничтожен. Оба комплекса состоят на вооружении ВСУ и успешно используются против других современных танков рф – Т-90, причем в паре с украинским ПТРК "Стугна".

Но даже использование их как подвижной артиллерии нанесет ущерб "Арматам". Так, по словам военного обозревателя группы "Информационное сопротивления" Александра Коваленко, стволы танковых пушек не предназначены для использования в качестве "обычной" артиллерии.

К примеру, ресурс танковой пушки производства СССР и рф составляет от 300 до 600 выстрелов, после чего его нужно менять или ожидать разрыва снаряда с нанесением ущерба танку и его экипажу. Стволы же пушек "обычной" артиллерии способны переносить по 1000-1200 выстрелов до необходимости замены ствола.

Заметим, что ресурс танкового пушки Leopard-2 гарантированно составляет 700 выстрелов, но запас прочности позволяет выстрелить из него и 1000 снарядов.

Ранее "Телеграф" сообщал как может выглядеть в реальности танковый бой между образцами бронетехники НАТО и оккупантов.